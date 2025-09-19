¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÍ½Áª¡ÈÂçÇÈÍð¡É¥Ö¥é¥¸¥ë¡õ¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÔÂà¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä11¥Á¡¼¥à¤¬¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎºÇ½ªÆü18Æü¤Ï¡¢¥×¡¼¥ëA¡¢C¡¢F¡¢H¤Ç8»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê¤à³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à·×16¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëC¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬3ÀïÁ´¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¡£2°Ì¤Ï2¾¡1ÇÔ¤Ç¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬ÄÌ²á¡£Í½ÁªÆÍÇËºÇÍÎÏ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï1¾¡2ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëH¤Ç¤âÇÈÍð¡£³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£¥Á¥§¥³¤ò´Þ¤á3¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö¤È¡¢¥»¥Ã¥ÈÎ¨¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·ÇÔÂà¡£1°ÌÄÌ²á¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¥Á¥§¥³¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¥Á¡¼¥à¤¬1¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥×¡¼¥ëA¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤È¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬ÆÍÇË¡£³«ºÅ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÏºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëF¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤¬3ÀïÁ´¾¡¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¡£2°Ì¤ò¤«¤±¤¿ÂÐ·è¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÇË¤êÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÈÍð¤¬Â³¤¤¤¿Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£FIVB¥é¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÆüËÜ¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬ÇÔÂà¡£¤Þ¤¿11°Ì°Ê²¼¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤Î¶¯¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ï1°ÌÄÌ²á¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Á¥§¥³¤âÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢16¥Á¡¼¥àÃæ11¥Á¡¼¥à¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àï¡Û
¡ã17Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥«¥¿¡¼¥ë 3¡Ý1 ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3¡Ý1 ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë 3¡Ý2 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý1 ¥¥å¡¼¥Ð
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3¡Ý0 ¥Á¥ê
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢ 3¡Ý1 ¥É¥¤¥Ä
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥È¥ë¥³ 3¡Ý0 ¥«¥Ê¥À
ÆüËÜ 3¡Ý0 ¥ê¥Ó¥¢
¡ã18Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ 3¡Ý0 ¥¨¥¸¥×¥È
¥¤¥é¥ó 3¡Ý2 ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É 3¡Ý1 ´Ú¹ñ
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó 3¡Ý2 ¥Õ¥é¥ó¥¹
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥Ù¥ë¥®¡¼ 3¡Ý0 ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3¡Ý0 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
¥»¥ë¥Ó¥¢ 3¡Ý0 ¥Ö¥é¥¸¥ë
¥Á¥§¥³ 3¡Ý0 Ãæ¹ñ