¡ÚÀ¾Éð¡ÛÍèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡Äº£°æÃ£Ìé¤ò£Í£Ì£Â¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ãí»ë¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³
¡¡À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡££·²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÅêµå¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³»àµå¤«¤é°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂåÂÇ¡¦À¾Ìî¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤Æ°Î¶ÈÃ£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤âÉÕ¤«¤º¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·å¾¡Íø¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ°Ê¹ß¤Ë¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£°æ¤Ï£´·î£±£¸Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤â£¸²óÌµ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££¹²ó¤ò¼é¸î¿À¡¦Ê¿ÎÉ¤¬Äù¤á¡¢£¶£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥ï¥ó¥é¥ó¡×·ÑÅê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï£µ»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤Àº£°æ¤Ï¡Ö°¤¤¤Ê¤ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¿¤È¤«º£°æ¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç£±ÅÀ¤Ç¤â¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÊ£¿ô¤Î£Í£Ì£ÂµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤¬±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢Íèµ¨Ãæ¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËü°ì¡¢²¿¤«µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÊÆ¹ñ¤ÎËÜÉô¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¤Æ»ë»¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Çº£°æ¼«¿È¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¾Ú¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÜ¤Ï¸÷¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢£×£Â£Ã¤ò¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Ê¸«ËÜ»Ô¡Ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê·ÀÌó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬Èà¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÍèÇ¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¾ÉðµåÃÄ¡£Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâ¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡º£°æ¤¬¤¤¤Ä°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¡££Í£Ì£ÂµåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£