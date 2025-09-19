¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô»á£ö£ó¹â»Ô»áà°ìµ³ÂÇ¤Áá¥à¡¼¥É¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤«¡¡ÎÓË§Àµ»á¤¬¡Ö·ø¼Â¡×µ¼Ô²ñ¸«¡¡
¡¡»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡½¡½¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÀ¯ºöÈ¯É½²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¡ËÀ¯¸¢¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿ÎÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡Ö·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¡×¤òºîÀ®¡££±¡óÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¾å¾º¤ÎÄêÃå¡¢¹ñÌ±½êÆÀ¤È·ÐºÑÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤ÈÊ¬ÇÛ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¾å¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò£±¼Ò£±Ìä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£µ¼Ô¤«¤é¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Ç¤¢¤ëÎÓÄ¹´±¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÎÀµÅöÀ¡¢»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÓ»á¤Ï¡Ö½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡Ö´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ©¸õÊä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«Ãæ¡¢»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤µ¼Ô¤¬¡Ö´±Å¡¤¬·è¤á¤¿µ¼Ô¤Ð¤«¤êÅö¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»Ê²ñ¼Ô¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÈô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÓ»á¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¸å¤â¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¸«¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö²ñ¸«¼«ÂÎ¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ø¼Â¤ÊÎÓ¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥ß¥¹¤ä¼º¸À¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿µÄ°÷¤¬¼Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¶ÛµÞÅÐÈÄ¤·¡¢ÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤È¹â»Ô»á¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤¬¡¢ÎÓ»á¤Ï³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£