大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）、新小結安青錦（２１＝安治川）が関脇霧島（音羽山）を送り出しで破って３勝目（２敗）を挙げた。「変なことをせずに我慢していけた。初日から無敗の相手？ 自分の相撲を取り切るだけ。相手の星は気にしない」と振り返った。

新入幕から３場所連続で１１勝。初土俵から所要１２場所での新三役は、朝青龍らの１４場所を抜いて歴代１位のスピード昇進（年６場所制となった１９５８年以降初土俵、幕下付け出しは除く）だ。今場所も３日目に大関琴桜（佐渡ヶ嶽）を撃破するなど、実力を存分に発揮している。

そんな角界のホープは、同じウクライナ出身でボクシングの世界ヘビー級４団体統一王者オレクサンドル・ウシク（３８）の大ファン。母国の英雄について「昔から応援していて好き。（年齢が）４０手前なのに負けていないのがすごい」と尊敬のまなざしを送る。

戦う舞台は違えど、同じファイターとして参考にしている部分も。「ウシク選手はあんなに勝ち続けているし、経験値もいっぱいある。競技は違うけど、トレーニングやメンタル面とか学ぶことも多い」と力説した。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の試合もチェックしており「井上選手も、もちろん強い。だけど（個人的な）パウンド・フォー・パウンド（階級差のない最強ランキング）は１位がウシク選手で、次に井上選手かな」と笑顔で解説した。

同郷のスーパースターに憧れを抱く安青錦が、日本の土俵で旋風を巻き起こしていく。