¡Ú¥Î¥¢¡Û¥Þ¥µËÌµÜ¤¬¸ì¤Ã¤¿àÆ»¾ì²þ³×á¤Î¿¿°Õ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï²¶¤Îµ¤Ê¬¤À¡×¡Ö´Å¤¨¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà¥¶¡¦¥Á¥§¥¢¥Þ¥óá¤³¤È£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¤Î¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬àÆ»¾ì²þ³×á¤Î¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëËÌµÜ¤Ï¡ÖºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤ò¼«¾Î¤·¡¢£Ô£²£Ë£Ø²ÃÆþ°ÊÍè¡¢Áª¼ê²ñ¤ÎÏ¢Íí£Ì£É£Î£Å¤ò£Ø¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡¢Æ»¾ì¤Î¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¾¡¼ê¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½ÎáÏÂ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²£Ë½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¶Ø»ßÎá¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¼ã¤¤Ï¢Ãæ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡Ø£±£°Ç¯¤Ï¤¨¤¨¤è¡Ù¤È¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ê¿Í´Ö¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°é¤Ä¤«¤è¡×¤Èà¶µ°éÅª»ØÆ³á¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯£Ô£²£Ë£Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡ÖËÌµÜ¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¶Ø»ßÎá¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ËÌµÜ¤Ï¡Ö¤¨¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤¬¡©¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤¤¡¢¤·¤Ð¤·¤ÎÄÀÌÛ¡£¤Ë¤ä¤ê¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡£¡Ø°ì¤òÊ¹¤¤¤Æ½½¤òÃÎ¤ë¡Ù¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¡£Íý²òÎÏ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È²ò¼á¤ò£±£¸£°ÅÙÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¾ì±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï²¶¤Îµ¤Ê¬¤À¡£¤à¤«¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ö¤ó²¥¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë´Å¤¨¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤¬ÍÑÎ©¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤½¤³¤«¤é¿¿°Õ¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²þ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿ËÌµÜ¤Ï¡¢£²Àï¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£¶¤È¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ£¸¤Ç¼ó°Ì¤ÎÆ£ÅÄÏÂÇ·¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤ºÍ¥¾¡¡¢Àè¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤À¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££²£°Æü¡¦ÀÅ²¬Âç²ñ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¤¯¾¡¤ÁÅÀ£¶¤Î±óÆ£Å¯ºÈ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£·èÀï¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£