マイタケの好きな食べ方は？＜回答数 38,388票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第293回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マイタケの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マイタケの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
うまみたっぷり！きのこの炊き込みご飯
【材料】（4人分）
お米 2カップ
だし汁 適量
シメジ 1パック
マイタケ 1/2パック
シイタケ 4~6枚
ミツバ 1/2束
<きのこの煮汁>
だし汁 200ml
酒 大さじ 3
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 2
【下準備】
1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、シメジ、マイタケは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにさばく。
3、生シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸は斜め切りに、笠は薄切りにする。
4、ミツバは根元を切り落とし、1cmの長さに切る。
【作り方】
1、鍋に＜キノコの煮汁＞を入れて強火にかけ、煮立てばキノコを加え、しんなりするまで煮る。キノコと煮汁に分ける。
2、炊飯器に洗い米を入れ、1の煮汁を加え、分量線までだし汁を加える。ここで1のきのこを加え、サッとひと混ぜしてスイッチを入れる。
きのこは煮汁と分けておくと、米の水加減がしやすくなりますね。
3、炊きあがれば10分蒸らし、ミツバを加えて混ぜ合わせ、お茶碗によそう。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「マイタケの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:マイタケの好きな食べ方は？
・「マイタケの好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … 天ぷら 59%
・2位 炊き込みごはん 26%
・3位 炒め物 11%
・4位 煮物 4%
※小数点以下四捨五入
38,388票
・2位 炊き込みごはん 26%
・3位 炒め物 11%
・4位 煮物 4%
※小数点以下四捨五入
38,388票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
うまみたっぷり！きのこの炊き込みご飯
【材料】（4人分）
お米 2カップ
だし汁 適量
シメジ 1パック
マイタケ 1/2パック
シイタケ 4~6枚
ミツバ 1/2束
<きのこの煮汁>
だし汁 200ml
酒 大さじ 3
みりん 大さじ 1
塩 小さじ 1/2
しょうゆ 大さじ 2
【下準備】
1、お米は炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。
2、シメジ、マイタケは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにさばく。
3、生シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸は斜め切りに、笠は薄切りにする。
4、ミツバは根元を切り落とし、1cmの長さに切る。
【作り方】
1、鍋に＜キノコの煮汁＞を入れて強火にかけ、煮立てばキノコを加え、しんなりするまで煮る。キノコと煮汁に分ける。
2、炊飯器に洗い米を入れ、1の煮汁を加え、分量線までだし汁を加える。ここで1のきのこを加え、サッとひと混ぜしてスイッチを入れる。
きのこは煮汁と分けておくと、米の水加減がしやすくなりますね。
3、炊きあがれば10分蒸らし、ミツバを加えて混ぜ合わせ、お茶碗によそう。
(E・レシピ編集部)