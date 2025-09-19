控えさせていただきます

秋篠宮妃の紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられた。誕生日にあたって、記者の質問に文書で回答を寄せられたが、その中身が例年以上に注目を集めているという。

「小室圭さんと眞子さんが2021年10月に結婚して以降、紀子さまは眞子さんについて尋ねられても具体的な言及を避けられることも多かったのですが、今回はかなり具体的で踏み込んでおり驚きました」

と、担当記者。

その中身を紹介する前に、過去の「眞子さんに関する質問への紀子さまの回答」を見ておこう。

《長女の結婚については，親として娘の思いや考えを受け止められるよう，対話を重ねております。こうした中，共感できることもあれば，意見が違うこともありますが，お互いに必要だと思うことを伝え合い，長女の気持ちをできるだけ尊重したいと思っております。一連の対応についての受け止めや，今後の見通し，話したことの内容などをお伝えすることは控えさせていただきます》（2021年）

約1ヵ月半後、圭さんと眞子さんは結婚した。

結婚して最初の会見での回答はこうだった。

《長女の眞子が結婚してからも、親しみを込めて懐かしく長女について話される方々が何人もいらっしゃいました。例えば、離任するパラグアイ大使やブラジル大使にお目にかかった折には、それぞれから、長女が日系人とゆかりのある遠い場所にも足を運び、両国との友情を育んだ姿が今でも心に残り、これからも大切にしていきたいとのお気持ちを伺いました。とてもうれしく思いました。今は直接会うことが叶いませんが、庭の花の世話をしながら、木香薔薇のアーチを作り、いつか娘と一緒にゆっくり庭を歩くことができましたら、と思っております》（2022年）

2023年はこうだった。

《眞子の近況については、昨年と同様に本人の希望もあり、お答えは控えます。庭に作り始めた木香薔薇のアーチは、シュートが伸びて少しアーチらしくなり、今年の春に可憐な黄色の小花を咲かせました。時間がかかると思いますが、アーチが出来上がることを楽しみにしております。遠く離れた場所で暮らしていますが、眞子の幸せをいつも願っております》

すでに妊娠の兆候について

2024年は2年続いた「木香薔薇のアーチ」の描写は消えたが、「お答えは控え」られていない。

《この暑い季節を、長女の眞子はどう過ごしているかしら、元気にしているかしらと思い、遠く離れた場所に暮らす娘のことが心のどこかに感じられます。あるときは、娘が小さいときに一緒に読み親しんだ本を部屋の書棚で見つけてうれしくなってページをめくったり、またあるときは、子どもたちと読んでいた絵本の原画を展示している展覧会に出かけたりしました。娘が好きな本や音楽の話に耳を傾けていたときのこと、芸術鑑賞、山歩きやスキーなどを一緒に楽しんだ思い出が、いまも色褪せずに心のアルバムにおさまっています。いつも彼女の幸せを願っています》

前出・記者によると、

「眞子さんの幼少期について触れられるなど、これまでと比べて文面の調子も変わっていると言えるかもしれません。書棚から本を引き出して思いにふけられたりしている点から、この時すでに眞子さんから妊娠の兆候について聞かれており、こういった内容の文面に仕立てた可能性もあるのかもしれないですね」

どのような名前で呼んでもらおうかしら

そして以下が今年の回答である。

《今年の春に孫が誕生したことを、家族そろって大変うれしく思っています。自分がそのような年齢になったのかと不思議な気持ちになりました。どのような名前で呼んでもらおうかしらと考えたり、子どもたちが小さかったときに読んでいた絵本を取り出して、膝の上にのせて絵本を一緒に読んでいたときのことを思い出したり、ぬいぐるみやおもちゃで遊んだことを懐かしんだりしています。

眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています。

2人が初めての子どもを慈しみ育てているようでほほえましく感じています。家族3人の穏やかな日々と幸せを心から願っています》

最終判断は秋篠宮さまによる

「眞子さんの出産をめぐる報道があってから宮内庁から正式にこれを事実と認めるまで少し時間を要しました。秋篠宮家の最側近・吉田尚正皇嗣職大夫は“皇室を離れた方の事柄なので、静かな環境で過ごしてほしい”などとし、生まれた日時や性別は今もまだ明らかにされていません。表向き一般人である眞子さんのプライバシーを積極的に公開するのは“芳しくない”ということだったのでしょうが、高円宮家の三女の守谷絢子さんの場合は公表しています。チグハグした感じは否めませんでした」（同）

公表をめぐる様々なことに関しての最終判断は秋篠宮さまによるものだ。

「圭さんと眞子さんの結婚を認めるか否かについて秋篠宮さまは“国民の理解”を最重要と捉えていました。出産の事実などの公表についても同じ判断理由でしょう。今後のテーマは紀子さまが触れたように“小室一家3人の帰国”になります。11月の秋篠宮さまの誕生日会見でも紀子さまと同様の言及をされると見られています」（同）

圭さんのポニーテール

小室一家3人の帰国に向けて徐々に地ならしを始めているというところだろうか。

「そうですね。宮内庁内では“最初に戻って来るときは、3人の警備費はいくらでどこから出ているんだ！とかそういう意見も出るだろうが、そのうちそんな批判もなくなっていくよ。みんな忘れやすいし、そもそも子供が孫を連れて両親に会いに来て何が悪いの？”との声もあります。一方で“最初が肝心ですよね。表情やファッションも含めて一挙手一投足に注目が集まります。小室さん夫妻のふるまい方ひとつと言えるのかもしれません”とか“なんとなく圭さんのポニーテールは不評だった記憶があります。もちろん個人の自由ですが、帰国時どうするんでしょうかね？”といった声まであるようです」（同）

小室弁護士一家の帰国は、宮内庁や秋篠宮家にとって、単なる「里帰り」「初孫との対面」を超える大事なプロジェクトであることは間違いないようだ。

