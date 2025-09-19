「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

歴史あるトライアルで秋初戦を迎えるダービー５着馬エリキングは１８日、栗東ＣＷを単走。躍動感のある動きで好気配を伝えた。皐月賞で４着と好走しながらも、ダービーは８着に沈んだジョバンニは栗東坂路で軽やかな走り。フレッシュさを取り戻した。ハイレベルの京都新聞杯３着馬デルアヴァーもひと夏越して心身とも充実しており、栗東ＣＷで態勢を整えた。

ダービー５着から秋初戦を迎えるエリキングは栗東ＣＷで最終追い。単走馬なりながら中内田師を背に、躍動感に満ちた身のこなしで６Ｆ８７秒５−３８秒５−１１秒５を計時した。福永助手は「予定通りです。重さが残っているなかでも、いくらか素軽さも出てきています」と好感触を伝える。

真価が問われる秋になる。２歳時は新馬戦から３連勝で重賞初制覇。野路菊Ｓ−京都２歳Ｓでは今回再戦するジョバンニに目標にされながらの追いだしとなったが、寄せ付けずに完封している。

当然クラシックの主役と目されたが、右第１指骨剥離骨折が判明。皐月賞は５カ月ぶりのぶっつけとなり１１着に大敗している。ただ、続くダービーでは発馬で後手に回りながらも最速の上がりで追い込み５着。「春はまだ走りに幼さの残るなかでしたが、ダービーでは改めて力のあるところを示せたように思います」。脚力は世代屈指。その評価は揺るがない。

過程も順調だ。１週前追い切りでは主戦の川田が騎乗してコンタクトを取った。同助手は「しっかりと負荷をかけることができましたし、ここまで問題なく調整を進めてこられました」とうなずく。「現状の仕上がりでどういった走りを見せてくれるか。広いコースの方がいいタイプなので、阪神二四の条件も合っていると思います」。先に見据えるのは秋の大舞台。その前にまずは伝統の３歳秋Ｇ２戦で王の帰還を告げる。