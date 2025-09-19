レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「ワンピース型の水着あんまり着ないけど可愛かった」とつづり、胸元がV字に大胆に露出され、おなかくらいまでアミアミデザインの黒水着ショットを公開。ロングヘアをポニーテールで束ね、プールサイドでハート形の浮輪を持ってポーズをとったり、シャチの浮き遊具（フロート）と抱きかかえてキスするようなショットまで披露した。

ファンやフォロワーからも「スタイル良すぎ」「反則級に可愛い」「笑顔とおしりが可愛い」「美脚」「オシャレ」「肌が綺麗」「肉体美に拍手」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では、デコルテをあらわにした水色のロングワンピース姿や、黒のミニスカコーデに加え、大きなジョッキで水を飲む姿などもアップした。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業を発表した。