『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて10月17日21時より本編ノーカットでテレビ初放送されることが決定した。

本作は、ハリソン・フォード演じる考古学者の冒険を描く『インディ・ジョーンズ』シリーズ完結編となるアドベンチャー映画。『LOGAN／ローガン』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のジェームズ・マンゴールドが監督を務めた。

物語は、第二次世界大戦中の1944年から始まる。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズ（ハリソン・フォード）は、宿敵であるナチスの科学者ユルゲン・フォラー（マッツ・ミケルセン）と対峙する。それから25年後の1969年、インディは70歳となり、定年退職を迎えようとしていた。そんな彼の元を旧友の娘ヘレナ・ショウ（）が訪ねてくる。彼女は「歴史を変える力を持つ」という伝説の秘宝「運命のダイヤル」を探しており、インディもそのダイヤルを求めて再び冒険の旅に出ることに。しかし、このダイヤルを狙っているのは彼らだけではなかった。かつてインディと敵対したフォラーは、アメリカに渡った後NASAのエンジニアとしてアポロ計画に携わっており、このダイヤルを使って歴史を変えるという野望を密かに抱いていたのだ 。果たしてインディとヘレナは、フォラーよりも先に「運命のダイヤル」を見つけることができるのか。そしてヘレナやフォラーの真の目的とは。

長きにわたりインディアナ・ジョーンズ役を演じてきたフォードは、「40年以上にわたるインディアナ・ジョーンズの旅は幸せだった 。このシリーズの撮影はすごく大変だったから、ついに終わりを迎えられてうれしいよ。後悔することは一切なく、観客にふさわしい作品を制作できたことに大きな喜びを感じている。初期の作品からファンでいてくれた観客が、今回の映画を楽しみ、家族で共有してもらえたらと願っているよ。観客の皆に必ず感動してもらえると確信しているんだ」と語っている。

なお、10月17日の『金曜ロードショー』は65分拡大での放送となる。

（文＝リアルサウンド編集部）