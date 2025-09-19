JRÀ¾ÆüËÜŽ¢ºâÌ³Èª½Ð¿ÈCISOŽ£¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ê¤¤²þ³×
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒCISO¤Î¹ÃÈå¹¯¹°»á¤Ï¡¢50ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¤ËÃåÇ¤¡£½Ð¿È¤ÏºâÌ³Èª¤Ç¡¢IT¤ÏÁ´¤¯¤Î°ÛÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê²èÁü¡§ JRÀ¾ÆüËÜÄó¶¡¡Ë
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£·±Îý¡¦¶µ°é¤ÎÁ´ÂÎÁü
¡ÖCISO¡ÊChief Information Security Officer¡Ë¡á¡ÈºÇ¹â¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡É¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤òÅý³ç¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£Æü¡¹¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¾ðÊóÏ³±Ì¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó»ñ»º¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÎCISO¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²ÝÂê¤È¹©É×¤ò¿Ò¤Í¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£ÁÈ¿¥¤Î¿ô¤À¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡¼¡¼¡£Æ±¤¸¡Ö»ñ»º¤ò¼é¤ë¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¹â¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCISO¡Ë¤Î¹ÃÈå¹¯¹°»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï±¿¹Ô¤äÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²£ÃÇ¤ÎCSIRT¤ä½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÉô²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢·±Îý¤äÅÀ¸¡¤ò¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
¡ÚJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¡ÛÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò²ñ¼Ò142¼ÒµÚ¤Ó´ØÏ¢²ñ¼Ò22¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£Å´Æ»»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿Í¢´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Î®ÄÌ¶È¡ÊÊªÈÎ¡¦°û¿©¡¢É´²ßÅ¹¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢Î¹¹Ô¡¦ÃÏ°è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
Â¾ÉôÌç½Ð¿È¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤·¤¬¤é¤ß¤Î¤Ê¤¤²þ³×¡×¤¬¤Ç¤¤¿
JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¤Î1¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÉôÌç¤¬2023Ç¯¤Ë¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¼¼¡×¤Ë³Ê¾å¤²¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¿Í°÷¤â¶¯²½¤µ¤ì¡¢ÂÎÀ©¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Æ³Æþ¤Ê¤É¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤ËÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í°÷¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È3ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤òÅý³ç¤¹¤ë¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Ñ°÷²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÉô²ñ¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×CSIRT¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼çÍ×¤Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤â»²²Ã¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¿Ë¤ò·è¤á¤ëµ¡´Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¡Ê½Ð½ê¡§¡ÖIT Report2025¡× 09¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤è¤ê¡Ë
¹ÃÈå¹¯¹°¡Ê¤«¤¤¡¦¤ä¤¹¤Ò¤í¡Ë¡¿À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ºÇ¹â¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCISO¡Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§JRÀ¾ÆüËÜÄó¶¡¡Ë
¹ÃÈå»á¤Ï2019Ç¯7·î¡¢50ºÐ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô¤ËÃåÇ¤¡£ºâÌ³Èª¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢IT¤ÏÁ´¤¯¤Î°ÛÊ¬Ìî¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢ITÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈNo.2¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°Û¤Ê¤ë»ö¶ÈÉôÌç¤«¤é°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿¾ï»þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢íÂíà¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤Á¾Í¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤ÎÃæ¤Ç´íµ¡´¶¤Î¶¦Í¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿·Àß¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óËÜÉô¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ë¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬½¢¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ËIT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÊÑ³×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É¸Åª·¿¹¶·â¥á¡¼¥ë·±Îý¤ÎKPI¤ò¡¢Ž¢³«ÉõÎ¨Ž£¢ªŽ¢Êó¹ðÎ¨Ž£¤Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀìÌçÉô½ð¤¬ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡£½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±²þ³×¤âÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ5Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿É¸Åª·¿¹¶·â¥á¡¼¥ë¤Î·±Îý¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤«¤éKPI¤ò¡Ö³«ÉõÎ¨¡×¤«¤é¡ÖÊó¹ðÎ¨¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¹¶·â¥á¡¼¥ë¤Î¹ªÌ¯²½¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Ï·±Îý¥á¡¼¥ë¤ò¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¹¶·â¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌºîÀ®¤ËÀ¸À®AI¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊ¸ÌÌ¤Î²ø¤·¤µ¡×¤Ç¹¶·â¥á¡¼¥ë¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î½éÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊó¹ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³«Éõ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¡¢±£¤µ¤ºÊó¹ð¤Ç¤¤ëÉ÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¼ÒÆâ¤Ç¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«¼çÅÀ¸¡¤Ë¤Ï40¹àÌÜ¤Ë¤ª¤è¤Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÅÀ¸¡¹àÌÜ¿ô¤¬ËÄÂç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤¬Æ±Åù¤Î½ÅÍ×À¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¼çÅÀ¸¡¤Ë´ð¤Å¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê½Ð½ê¡§¡ÖIT Report2025¡× 09¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤è¤ê¡Ë
¡Ö¼«ÁÈ¿¥¤Î»ö¶È·ÑÂ³¾å¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´Þ¤àµ¡Ì©¾ðÊó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¸«Ê¬¤±¤¿¤¦¤¨¤ÇÅÀ¸¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·ÅÀ¸¡ºî¶È¤ÏÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎËÜ¼ÒÂ¦¤Ç°ìÄê¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å´Æ»¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢Å´Æ»¤Î±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤äÅÅÎÏ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥éÉô²ñ¡×¤À¡£JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÕÇ¤¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å´Æ»»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÃæ¤Ç¤âÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Ã´Åö¼Ô¤ä³ÆÉôÌç¤ÎÉôÌçÄ¹¤¬»²²è¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î²£¤ÎÏ¢·È¤ÏCSIRT¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤ËÅý°ì¤Î´ð½à¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¼å¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤«¤é¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ËCISO¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
EDR¤äÀÈ¼åÀ´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¡¢¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤âJRÀ¾ÆüËÜÂ¦¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Å¸³«¤äÆ³Æþ¤Î»Ù±ç¤â°ì¸µÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥Èµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÅý°ì¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¤Î¿Í°÷³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢DDoS¹¶·âÂÐºö¤Î¶¯²½¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢³Æ»ö¶ÈÉôÌç¹çÆ±¤Ç¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ·±Îý¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÂÎÀ©¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËüÇî´ü´ÖÃæ¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¥ê¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´ÑÅÀ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¡É
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ðËÜÊý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÅ´Æ»¤Î°ÂÁ´¤Ë¤³¤À¤ï¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëºÝ¤â¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë°ìÈÌ¸ÜµÒ¤Î°ÂÁ´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Å°ÄìÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥í¡¼¥ó¥Á±ä´ü¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¹¶¤á¡×¤È¡¢¡Ö¼é¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¼é¤ê¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ï¡È¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬¤È¤¤¤¦¡È¥¢¥¯¥»¥ë¡É¤ò°Â¿´¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÎÍý²ò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï·Ð±ÄÁØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯4²ó¤Î¥È¥Ã¥×¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¡¢Ìò°÷¡¢ÉôÌçÄ¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¢CISO¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò³°¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Î¹Ö±é¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥Ã¥×¼«¤é¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¼ÒÄ¹²ñ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Ø¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ï¥ê¥½¡¼¥¹¤³¤½½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¶¦´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ÃÈå»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¼«¼Ò¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯´Ä¶¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½â¤È¤·¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Ï·î1Ëü±ß¤Î¼êÅö¡¢¡ÖÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤â¼õ¸³ÎÁÊä½õ¡×
·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐºö¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ¶â»Ùµë¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¡¢IT¤Î¹âÅÙ»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô¤Ø¤Î·î1Ëü±ß¤Î¼êÅö¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤â¼õ¸³ÎÁ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÃÈå»á¤Ï¡ÖÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¹ÃÈå»á¼«¿È¤â¾ðÊó½èÍý°ÂÁ´³ÎÊÝ»Ù±ç»Î¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ¨Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡ÖIT Report2025¡×10¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤è¤ê¡Ë
¡ÖÀèÆü¡¢µþ¶¶±Ø¤Ç±Ø°÷3¿Í¤¬¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ÃÈå»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±Ø°÷¤¬¤³¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Ä¾ÀÜ¸½ÃÏ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£1¿Í¤Î½õÌò¤¬Î¨Àè¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ä¤â»ä¤â¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï¼ÒÆâ¸¦½¤¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¼¡¤Î²ÝÂê¤ÏÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³À¤Î³ÎÊÝ¤À¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï2009Ç¯¤«¤éIT·ÏÁí¹ç¿¦¤ÎºÎÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢Âè1´üÀ¸¤¬¸½ºß40ºÐ¡£Áá¤±¤ì¤Ð30Âå¸åÈ¾¤Ç´ÉÍý¿¦ÁØ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï40ÂåÈ¾¤Ð°Ê¾å¤Î¡Ö²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤¿À¤Âå¡×¤È¡¢40ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖIT¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿À¤Âå¡×¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÌòÌÜ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Ä¶¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ÃÈå»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ð±ÄÀïÎ¬¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¸½¾ìµ¯ÅÀ¤ÇËá¤¤¤¿ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³À¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼ò°æ ËãÎ¤»Ò ¡§ ¥¦¥ì¥ë¥Ö¥ó ÂåÉ½¡Ë