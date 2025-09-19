SixTONESジェシー＆田中樹『お笑いの日2025』スペシャルサポーターに就任！「たくさんの笑いを届けたい！」（ジェシー）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESのジェシー＆田中樹が、10月11日にTBSで生放送される『お笑いの日2025』第一部のスペシャルサポーターに就任した。

『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』でも様々な芸人とコラボし、たくさんの笑顔を生み出してきたふたりが、MCのかまいたち、チョコレートプラネットとともに番組を盛り上げる。

■芸人とのコラボパフォーマンスも

『お笑いの日2025』は、10月11日14時から8時間にわたって生放送。14時からの第一部では、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。ジェシーと田中は、芸人とのコラボパフォーマンスも披露する予定だ。

なお、第一部のあとは求人ボックスpresents『キングオブコント2025』が放送される。

■ジェシー（SixTONES）コメント

僕は（学生時代も）「勉強する！」と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、「お笑い」にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。『お笑いの日』はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！

■田中樹（SixTONES）コメント

僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？ と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！ 視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。『お笑いの日』第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています（笑）。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！

(C)TBS

■番組情報

TBS『お笑いの日2025』

10/11（土）14:00～21:56

［出演者］

MC（第一部）:かまいたち、チョコレートプラネット

スペシャルサポーター（第一部）；ジェシー、田中 樹（SixTONES）

◇求人ボックスpresents『キングオブコント2025』

MC：浜田雅功（ダウンタウン）

決勝進出組：トム・ブラウン／ベルナルド／元祖いちごちゃん／レインボー／青色1号／しずる／ファイヤーサンダー／ロングコートダディ／うるとらブギーズ／や団（エントリー順）

■関連リンク

『お笑いの日2025』番組サイト

https://king-of-conte.com/

■【画像】『キングオブコント2025』のファイナリストたち