¡Ö¤â¤Ï¤äSNS¤Ç¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¸µ¥°¡¼¥°¥ë¼Ò°÷¤ÎËÜ²»
¥¹¥Þ¥Û¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥´¥·¥Ã¥×¡Ä¡ÄÆü¾ïÀ¸³è¤Î99¡ó¤Ï¥à¥À¤À¤é¤±¡£¤·¤«¤·¡¢¥à¥À¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤é¸úÎ¨¤òÎÉ¤¯¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÍÂ¸¤Î¥×¥í¡×Google¤ÈYouTube½Ð¿È¤ÎÃø¼Ô¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¤È¤Ï¡© 27¸À¸ì¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ÇÎß·×30ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦½©²¬·É»Ò¡Ë
¿Í¤ÏÃ¯¤·¤â¡¢Â¾¿Í¤È¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë½Ð¿È¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¤È¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼¤¬¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Î°ìÀá¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤«¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤À¤±¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Á¤É¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÄÉ¤ï¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ìá¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ëº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËºÑ¤à¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¿´¤Ï¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤¬Æü¾ï¤Ë¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ãç´Ö¤È¤¹¤´¤¹
¡¡G¥á¡¼¥ë¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö°ÍÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤¢¤ëÈà¤é¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î¸ÉÆÈ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤¹¤´¤¹¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¿ÆÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ÈËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Åê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤¤¤Í¡ª ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¥Æ¥¥¹¥È¡¢¼Ì¿¿¡¢³¨Ê¸»ú¡¢GIF¥¢¥Ë¥á¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡²èÌÌ¤ò²ð¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸úÎ¨Åª¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤ËÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤¬¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡¢ËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤È¤Ç¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤ä¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»×¤¤¤Ä¤¡¢»Å»ö¤Ç¤ÎÇº¤ß¤ä¶òÃÔ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÃ¯¤«¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ã¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«°û¤ß¹Ô¤³¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±Ê±ó¤Ë¤½¤ÎÌóÂ«¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¸«¤Ä¤±Êý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÆÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÁê¼ê¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÈà¤é¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¤½¤Î¿Í¤ÈËÜÅö¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
£¤½¤Î¸å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ì¥Ù¥ë¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÆÌ©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ëÁê¼ê¤È¡ÖÀ¼¡×¤ò²ð¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢SNS¤¬¤â¤¿¤é¤¹²èÌÌ¾å¤Ç¤À¤±À¸¤Þ¤ì¤ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Îµõ¤·¤µ¤ò¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ÉÎ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ÉÎ©¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡SNSÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Á¤É¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¸¤¤ÊýË¡¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ê¥Ã¥×¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¼¥é¥Ä¥¡¼Ãø¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë