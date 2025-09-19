日経225先物：19日夜間取引終値＝430円高、4万5650円
19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比430円高の4万5650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては346.57円高。出来高は1万1670枚だった。
TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.13ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45650 +430 11670
日経225mini 45635 +425 191158
TOPIX先物 3162 +18.5 15696
JPX日経400先物 28460 +180 1560
グロース指数先物 756 +1 322
東証REIT指数先物 売買不成立
