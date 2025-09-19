　19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比430円高の4万5650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては346.57円高。出来高は1万1670枚だった。

　TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIX現物終値比3.13ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45650　　　　　+430　　　 11670
日経225mini 　　　　　　 45635　　　　　+425　　　191158
TOPIX先物 　　　　　　　　3162　　　　 +18.5　　　 15696
JPX日経400先物　　　　　 28460　　　　　+180　　　　1560
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　+1　　　　 322
東証REIT指数先物　　売買不成立

