◇パ・リーグ 日本ハム2―3ソフトバンク（2025年9月18日 みずほペイペイD）

日本ハム・新庄監督は痛恨の逆転敗戦で首位のソフトバンクに今季最大の4・5ゲーム差をつけられても、前向きな姿勢を崩さなかった。

「いや〜良い試合でした。さすが1位、2位の試合。負けはしましたけど、相手が強かった。あそこ（8回）でホームラン出ますかって」

1点リードの8回に古林睿煬（グーリン・ルェヤン）を投入。左内腹斜筋損傷から3カ月ぶりに昇格したばかりで、1死から栗原に同点ソロを被弾した。さらに安打と2四球で1死満塁としたところで代わった田中が押し出し四球で決勝点を与えた。

「何を言っても残り10試合。もう10連勝という気持ちでやっていきます」。2年連続の2位以上が確定。もう一つ上へ――。信じた先に道は開ける。

《今季の2位以上が確定》日本ハムは敗れたものの、3位のオリックスも敗れたため、今季の2位以上が確定した。残り10試合に全敗し、オリックスが残り12試合に全勝すると77勝63敗3分けで並ぶ。この場合はパの順位決定方法により（1）当該球団間の対戦勝率（12勝12敗1分け）、（2）交流戦を除くリーグ内対戦成績（66勝56敗3分け）で順位を決めるが、ともに同じ。そのため（3）の前年度順位で、2位の日本ハムが5位のオリックスを上回り上位となる。