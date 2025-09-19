右脚負傷からの復帰を目指しているソフトバンクの柳田悠岐外野手（36）が22日のオリックス戦（みずほペイペイドーム）で1軍に再合流するプランを進めていることが18日、分かった。きょう19日からのウエスタン・リーグ阪神3連戦（タマスタ筑後）で外野守備を解禁し、経過が順調なら約5カ月半ぶりの1軍復帰となる見込みだ。

4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に受けて「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」と診断され、翌12日に出場選手登録を外れた。球団発表では5月上旬に競技復帰の見込みとされていたが、なかなか痛みが引かず、8月29日にようやく2軍戦で実戦復帰。これまで指名打者で14試合に出場し、9日の中日戦の試合前練習から外野のシートノックにも参加している。17日には小久保監督と今後について話し合い、指揮官は「今週末に守りに入る。こっち（1軍）が求めるところの話をした」と明かしていた。

柳田はこの日午前に筑後ファーム施設で2軍の練習に参加。室内の打撃練習後、屋外での外野ノックなどを行い、「守りは普通にいけます」と話した。チームはあす20日からリーグ連覇へ正念場の9連戦。その3戦目からチームに加わることになりそうだ。