ヤクルト５―０巨人（セ・リーグ＝１８日）――ヤクルトが一回に内山の適時二塁打で先制し、二回以降も山田のソロなどで着実に加点した。

６回無失点の高橋が３勝目。巨人は投打ともに精彩を欠いた。

午後６時の試合開始から４０分ほどで、神宮球場三塁側にある巨人ブルペンの石川と平内がせわしなく投球練習を始めた。二回途中、先発の森田は早くも土俵際に追い詰められていた。

一回、先頭の並木に初球を左越え三塁打とされると、内山に適時二塁打を浴びてわずか５球で先取点を許した。二回は山田にソロを喫し、さらに二、三塁に走者を進められた。長岡を抑えて救援陣の準備は止まったが、不安定な投球は続く。

三回も四球をきっかけに暴投と中村悠の適時打で２点を失った。先発ではプロ最短となる３回４失点で石川のリリーフを仰ぎ、「立ち上がりに点を取られてその後もピンチを背負い、野手にいいリズムが作れなかった」。前回登板の広島戦で初回に２失点した反省を生かすことはできなかった。

森田だけではない。先発はこの試合を含めた直近８試合のうち７試合で一回に失点しており、６回持たずに降板するケースも多い。救援投手が早い段階から準備を迫られシーズン終盤を迎えて投手陣全体が悪循環に陥っている。この日も劣勢のまま、４人のリリーフをつぎ込む結果となった。

最下位のヤクルト相手に零封負けを喫し、６連勝の２位ＤｅＮＡとのゲーム差は２に広がった。東京ドームに戻って迎える１９日の広島戦の先発は、勝ち頭の山崎。今季のエース的役割を担う右腕が負の連鎖を断ち切りたい。（佐野司）

巨人・阿部監督「（森田は）全体的にボールが高かった。先発投手が厳しい状況だから、それ（序盤の失点）を覚悟でいくしかないので。何とか打って返すしかない」