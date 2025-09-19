「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）

歴史あるトライアルで秋初戦を迎えるダービー５着馬エリキングは１８日、栗東ＣＷを単走。躍動感のある動きで好気配を伝えた。皐月賞で４着と好走しながらも、ダービーは８着に沈んだジョバンニは栗東坂路で軽やかな走り。フレッシュさを取り戻した。ハイレベルの京都新聞杯３着馬デルアヴァーもひと夏越して心身とも充実しており、栗東ＣＷで態勢を整えた。

デルアヴァーは栗東ＣＷで併せ馬。伸び伸びとした脚取りで直線へ向くとスイッチオン。ピエタンツァ（３歳１勝クラス）には半馬身後れを取る形となったが、迫力は十分。スムーズに加速し、６Ｆ８１秒９−３６秒６−１１秒６を計時した。松永幹師は「良かったね。最後は馬場に脚を取られていたけど、コーナーもスムーズでいい走りだった」とうなずいた。

ここまで７戦２勝。重賞勝ちこそないものの、昨年の東スポ杯２歳Ｓでは上がり３Ｆ最速タイで猛追し、のちのダービー馬クロワデュノールに０秒５差の５着と、２歳時から強敵相手にも好勝負を繰り広げてきた。前走の京都新聞杯でも積極的に動いて、３着と力を示している。

これまで先着を許してきたライバルへのリベンジマッチとなるが、「体は良くなっているし、実戦に行っていいタイプ。順調です」と指揮官。ひと夏を越してパワーアップしているようだ。今度こそ重賞タイトル奪取へ。アラビア語で「勇敢な」を意味する馬名のような走りで善戦止まりに終止符を打つ。