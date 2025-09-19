髪色マンネリ中 → 秋こそイメチェンだー！【40・50代】には「オリーブカラー」が推せる♡
深みのある落ち着いた色味でありながら、肌を柔らかく見せてくれるオリーブ系カラー。赤みを抑えて透明感を出しやすいので、ミドル世代も気負わず挑戦できそう。今回は今どきヘアを提案しているスタイリストさんたちのInstagramで見つけた、オリーブカラーを取り入れたスタイルをご紹介します。
縦巻きが映えるオリーブブラウン
最初にご紹介するのは、肩につくレングスのレイヤースタイル。正面から見ると自然なくびれ感が出るようにセットされており、オリーブブラウンの落ち着きのある色味が髪に艶を与えます。ゆるっとした縦巻きを加えることで、控えめながらも華やかさのある大人っぽい雰囲気に。
透け感のあるオリーブアッシュ
続いては、日本人特有の赤みをしっかり抑えたオリーブアッシュ。透明感のある色味にすることで、軽やかさとこなれたムードを演出できそう。ラフな質感のミディアムレイヤーにゆる巻きを組み合わせれば、空気を含んだような動きが出て、スナップのように上品でナチュラルな印象が楽しめます。
ふんわり外ハネのオリーブベージュ
重さを残した自然なストレートに、さりげない外ハネをプラスしたスタイルです。オリーブベージュのやわらかい色味が髪全体を軽さを与えながら、落ち着いた雰囲気もキープ。自然な丸みがあることで、大人らしい優しさが漂うデザインに仕上がっています。
オリーブグレージュの艶感ロブ
外ハネを効かせたロブに、オリーブグレージュの落ち着いたカラーをオン。オリーブ特有の深みとグレージュの艶感が合わさることで、流れるようなストレートヘアにも奥行きが生まれます。コンパクトなシルエットの中にも動きがあり、こなれた雰囲気を演出できるのが魅力です。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では
@tomomi__hair様
@bebeaki様
@miyu____nakamur様
@na_ka_daa様
のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：内山友里