髪色マンネリ中 → 秋こそイメチェンだー！【40・50代】には「オリーブカラー」が推せる♡

深みのある落ち着いた色味でありながら、肌を柔らかく見せてくれるオリーブ系カラー。赤みを抑えて透明感を出しやすいので、ミドル世代も気負わず挑戦できそう。今回は今どきヘアを提案しているスタイリストさんたちのInstagramで見つけた、オリーブカラーを取り入れたスタイルをご紹介します。

縦巻きが映えるオリーブブラウン

最初にご紹介するのは、肩につくレングスのレイヤースタイル。正面から見ると自然なくびれ感が出るようにセットされており、オリーブブラウンの落ち着きのある色味が髪に艶を与えます。ゆるっとした縦巻きを加えることで、控えめながらも華やかさのある大人っぽい雰囲気に。

透け感のあるオリーブアッシュ

続いては、日本人特有の赤みをしっかり抑えたオリーブアッシュ。透明感のある色味にすることで、軽やかさとこなれたムードを演出できそう。ラフな質感のミディアムレイヤーにゆる巻きを組み合わせれば、空気を含んだような動きが出て、スナップのように上品でナチュラルな印象が楽しめます。

ふんわり外ハネのオリーブベージュ

重さを残した自然なストレートに、さりげない外ハネをプラスしたスタイルです。オリーブベージュのやわらかい色味が髪全体を軽さを与えながら、落ち着いた雰囲気もキープ。自然な丸みがあることで、大人らしい優しさが漂うデザインに仕上がっています。

オリーブグレージュの艶感ロブ

外ハネを効かせたロブに、オリーブグレージュの落ち着いたカラーをオン。オリーブ特有の深みとグレージュの艶感が合わさることで、流れるようなストレートヘアにも奥行きが生まれます。コンパクトなシルエットの中にも動きがあり、こなれた雰囲気を演出できるのが魅力です。

writer：内山友里