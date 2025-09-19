SixTONESジェシー＆田中樹「お笑いの日2025」スペシャルサポーターに決定 芸人とのコラボパフォーマンスも
【モデルプレス＝2025/09/19】TBSでは、10月11日に「お笑いの日2025」（14時〜）を8時間にわたり生放送。この度、SixTONESのジェシーと田中樹が、14時〜20時までの「第一部」スペシャルサポーターを務めることが決定した。
【写真】田中樹「メロすぎる」と話題の兄弟ショット
14時からの「第一部」生放送のMCを務めるのは、かまいたちとチョコレートプラネット。幅広い世代から支持を受ける「今注目を集める2組」が、全国と中継を繋ぎ「お笑い夢のコラボ祭」をテーマに日本全国を笑顔にしていく。
そして、若手から超ベテランまで人気芸人たちが大集結するこの日限りの豪華コラボ祭を盛り上げる「第一部」スペシャルサポーターにジェシーと田中が決定。「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」でも様々な芸人とコラボし、たくさんの笑顔を生み出してきた2人が、スペシャルサポーターとして番組を盛り上げる。また、本番組でしか見られない芸人とのコラボパフォーマンスも決定した。
そして「第一部」のあとは、求人ボックスpresents「キングオブコント2025」を放送。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。（modelpress編集部）
僕は（学生時代も）「勉強する！」と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、「お笑い」にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。「お笑いの日」はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！
僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。「お笑いの日」第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています（笑）。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！
【Not Sponsored 記事】
◆ジェシー コメント
僕は（学生時代も）「勉強する！」と言いながらお笑いを見ていましたし、通学中も綾小路きみまろさんの漫談を聞きながら学校に通っていたくらい、「お笑い」にはたくさんパワーをもらっていました。コントや漫才は普段からよく見ていて、お笑い芸人さんは尊敬の存在でもあります。「お笑いの日」はとにかく楽しみたいですね。やっぱり僕たちが楽しんでいたら、テレビの前のみんなも楽しんでくれると思います。そして、たくさんの笑いを届けたいです！
◆田中樹コメント
僕たちがスペシャルサポーターでいいんですか？と驚きつつも、仕事になるのかが不安なくらい本番を前にすでに楽しみで、ワクワクしています！視聴者の皆さんと近い感覚で楽しめたらなと思っています。あと僕たちはお笑い芸人さんとのコラボにも挑戦させていただきますので、楽しみにしていてほしいです。「お笑いの日」第一部のMCがかまいたちさん、チョコレートプラネットさんと聞いてとても安心していますし、MCと僕らの6人で“新生SixTONES”だと思っています（笑）。テレビの前のみなさんがエネルギーを受け取れるようなコラボをお届けできたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに！
