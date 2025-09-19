マウンドに立った23歳の美女…父は西武の小関竜也2軍監督

プロ野球で実現した“親子始球式”にファンが注目している。娘がマウンド、父が捕手という夢のバッテリーに「お父様、ちょっと照れている」「フォームも姿勢もとても綺麗」と賛辞が寄せられた。

17日にベルーナドームで行われた2軍西武―巨人戦で、始球式のマウンドに上がったのはアーティストの23歳・小関舞。アイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバーだった。父は、西武の小関竜也2軍監督だ。

黒いショートパンツに、西武のユニホーム上衣をキッチリ入れての登板。捕手を務める父に向けての投球は、右打席に立った長野久義外野手の背中を通過してミットへ。深々と腰を折って一礼し、降板した。

「パーソル パ・リーグTV」の公式インスタグラムがこの場面を公開すると、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「最高なシーン！！とても見てる側もほっこりします」

「お辞儀がとっても綺麗」

「フォームも姿勢もとても綺麗でお見事した」

「審判もなんだかとっても楽しそう」

「みんなニッコニコでかわいい」

「お父様、ちょっと照れている感じがまた良いですね」

「監督照れてるのか淡々とした感じ」

大役を終えた小関舞は「背番号はお父さんと同じものを背負いたい気持ちが強く『79番』にしました！ 結構緊張してしまいボールはそれましたが 長野久義選手に打席に立っていただき、キャッチャーはお父さんが務めてくれて、本当に夢のような時間でした」と、この舞台への思いを口にしている。



