神戸に今春誕生した新アリーナで、18日、警察、消防、施設運営者によるテロ対処合同訓練が行われました。

ジーライオンアリーナ神戸

神戸のウォーターフロントエリアに、今年4月に誕生した、ジーライオンアリーナ神戸。すでに様々なイベントで活用されていますが、10月からはここをホームアリーナとするバスケットボール・神戸ストークスのBリーグ2部（B2）ホームゲームが頻繁に開催されたり、マライア・キャリーをはじめ多くのアーティストのライブなども予定されています。

このたび、不特定多数の人が集まる施設でのテロ事件発生を想定して、新アリーナでは初めて、兵庫県警察（神戸水上警察署・東灘警察署・葺合警察署・通信指令課・機動隊）、神戸市消防局（神戸市水上消防署・神戸市消防局本部機動中隊）、神戸ストークスを運営する株式会社ストークス、施設の運営を担う株式会社One Bright KOBEによる合同訓練が催されました。

一般市民を含む約260人が参加した訓練では、プロバスケットボールの試合開始前に観客を装った不審者の男が、観客席で足もとに置いた紙袋を傘で突き刺し、有毒な化学物質を巻いたという想定のもとで実施。

【訓練】足もとに置いた紙袋を傘で突き刺す観客を装った男に、スタッフが問いかけを行う様子

【訓練】職務質問中に刃物を取り出して襲い掛かった男を制圧・逮捕する様子

施設スタッフ、警備員、警察官が連携して不審者を制圧すれば、有毒物質により目やのどに痛みを訴えて倒れた人が出た際には、館内放送やスタッフの誘導などで観客を直ちに避難。防護服を着た警察・消防の専門部隊が、被害者の救護、不審物の処理や除染に当たる手順をしっかり確認するなど、各所が連動して対応していました。

【訓練】一般参加者がスタッフの誘導で避難を行う様子

【訓練】防護服姿の専門部隊が救助を行う様子

訓練後、神戸水上警察署の清原克三署長は、「今後、大小さまざまなイベントが神戸で開催されることを踏まえると、テロの標的になることは否定できない状況。その意味で、実際の現場で活動する消防さんの参加はもとより、一般市民の方とともにできた意義は大変大きく、危機管理意識や対応要領等を共有できたと思っている。今後も官民一体となった同種訓練を積極的に行い、有事の際の迅速・的確な連携を図っていきたい」と述べました。

【訓練】防護服姿で専門部隊が不審物の処理にあたる様子

【訓練】防護服姿で専門部隊が除染を行う様子

また、株式会社ストークスならびに株式会社One Bright KOBEの渋谷順代表取締役社長は、「リアリティーをもった、テロについての訓練は今回初めてなので、非常にわかりやすかったとともに、警察さん、消防さんと連携して、こうなるんだなということはすごくよく把握できた」と訓練の意義を強調。



「いろんな有事があり得るだろうし、私たちだけではたぶん想定できないことが起こるのが当たり前だと思っているので、今日の訓練を踏まえて、率直にいうと、心の備えというよりも、よりしっかり準備しなければという気持ちのほうが強かった」と、気を引き締めていました。

合同訓練の参加者

訓練に参加した一般市民のうち、神戸市北区在住の女性は、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件をニューヨークで目の当たりにしたといい、テロやその後の恐怖を実感したそう。



今回の訓練を通じて「本当に大勢の方の助けを借りて解決していくことなので、（関係者の）皆さんにありがたいなという思いがある」と感謝を述べたうえで、「テロはあってはいけないこと。もし起こってしまった場合、（被害を）最小限で抑えられるよう、関係者のみならず、当事者になる自分たちも意識を高く持っていきたい。こういう訓練をぜひまた行ってほしい」と話していました。