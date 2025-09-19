◆パ・リーグ ソフトバンク３―２日本ハム（１８日・みずほＰａｙＰａｙ）

ソフトバンクが２位・日本ハムを直接対決で退けてマジックを７に減らし、ゲーム差を今季最大の４・５に広げた。１点ビハインドの８回に栗原陵矢内野手（２９）の７号ソロで追いつくと、代打・川瀬の押し出し四球で決勝点。小久保裕紀監督（５３）も本拠地９連勝中だった先発・大関を３回途中で交代させるなど、執念の７人継投で逆転勝利に導いた。一方、２位以上は確定も、逆転Ｖへ土俵際の日本ハム。新庄監督の采配の意図を、担当の川上晴輝記者が「見た」。

痛すぎる１敗にも新庄監督は潔く前を向いた。２―１の８回、左脇腹の肉離れからこの日３か月ぶりに１軍昇格した古林睿煬（グーリン・ルェヤン）を３番手で起用するも、栗原に同点ソロを献上。さらに２つの四球などで敗戦投手となった。「ボール悪くなかったんですよ。（球の）出所とか球のキレは全然悪くなかった」と、起用への迷いは一切感じられなかった。

昇格即の大抜てきは、指揮官が貫く起用方針だ。今季は、高卒ドラ１の柴田獅子を「こういう舞台を味わわせたい」と後半戦の開幕投手に指名。９月９日のソフトバンク戦（エスコン）では、今川を昇格即２番で起用するとモイネロから今季１号を放つなど３安打３打点の大暴れを見せた。

指揮官の考えは、「使うならいい場面で使う」。あえてプレッシャーのかかる場面や注目される試合で起用し、自信をつけさせ成長を促すのが新庄流だ。古林は結果に結びつかなかったが「本人が一番悔しいと思うから。このやり返すという気持ちがものすごく大事」と今後の成長に期待した。

残り１０試合で首位と４・５差。オリックスが敗れて２位以上は確保されたが、逆転優勝が限りなく遠のく１敗になったことは間違いない。しかし、し烈な優勝争いでもぶれずに貫く起用法が、チームを確実に強くさせていると感じる。（日本ハム担当・川上 晴輝）