◆神戸新聞杯追い切り（１８日、栗東トレセン）

菊花賞トライアルの第７３回神戸新聞杯（阪神＝３着までに優先出走権）は、ジョバンニが栗東・坂路で順調な仕上がりをアピール。初タイトルをつかんで３冠最終戦へ向かうか。

メリハリの利いた調整で整えた。ジョバンニは栗東・坂路をゆったりと単走。自分のリズムだけを守るように、全く無理をすることなく、気持ちよさそうに駆け上がった。時計的には目立たず、レース当週の坂路追いでは最も遅い５６秒１―１２秒２。しかし、見守った杉山晴調教師は「１週前にしっかり時計が出たので、坂路で気が入らない程度に。順調ですよ」と満足そうにうなずいた。

その１週前が秀逸だった。松山の騎乗で栗東・ＣＷコースを単走だったが、自己ベストとなる６ハロン７９秒３―１１秒４。道中は馬の走る気に任せながら、軽く手綱を動かした直線では自然とギアが上がるように加速した。「道中の折り合いでも我慢が利いていました」と松山が手応えを口にすれば、「この馬に誰よりも乗っている鞍上が好感触でしたから」とトレーナーも納得の様子。もう負荷はいらない。だからこそ、全く無理をしなかった。

若葉Ｓまで５戦連続で連対圏を外すことはなかったが、大目標だった皐月賞では大きな不利に泣く４着。その後の日本ダービーは余力がなく、８着と初めて崩れた。そして、ひと夏を越した秋。視線の先に菊花賞を見据える中で、頼もしいのが精神面の成長だ。「休ませて、気持ちに余裕があります。次が３０００メートルなので、どう組み立てていくかですね」と杉山晴師。最後の１冠へ、まずは前哨戦で最高の追い風を吹かせる。（山本 武志）