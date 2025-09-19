女子プロゴルフツアーの住友生命レディス東海クラシックは１９日から３日間、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ６６００ヤード、パー７２）で行われる。プロ２年目の菅楓華（２０）＝ニトリ＝は１８日、プロアマ戦後に取材に応じ「だいぶショットが良くなってきている。本当に楽しみなので頑張りたい」と笑顔を見せた。

昨年は単独首位でスタートしたが、最終日に７５と苦しみ８位だった。「初めて最終日日最終組で回った大会で、すごく思い出がある」と１年前を思い返した。実力者の岩井明愛、山下美夢有と同組だった。「回る人がすごすぎて、気持ちが下がっていた部分があった。そういうところは今は違うと思う。成長していると自分でも感じているので、今週は楽しみ」と繰り返した。

ホステスプロとして臨んだ３週前のニトリレディスは「ダメなところが全部出てしまって予選通過も必死だった」。なんとか週末を迎え、結果は５９位だった。翌週は静養に充て、宮崎に帰郷。心身をリセットした。アドレスで体が左に傾いていた点を修正したところ復調。「自分の持ち球のドローがしっかり出るようになった」と手応えをつかんだ。

今季は開幕から２試合続けて２位に入るなど、２４戦を終えてトップ１０は１１回。夏以降は大会を通じて納得いくラウンドがそろう機会が少なくもあった。「なかなか上位争いができなかったり、優勝争いをできないところでどんどん気持ちが下がっていっていた。ゴルフをあまり楽しめていない部分があったけど、もう少し楽しめたら、もっとスコアにつながってくると思う」。この１年の成長を示し、悲願の初優勝へ向かう。（高木 恵）