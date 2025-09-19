Ｊ１清水は１８日、アウェーで迎える首位・京都戦（２０日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。京都出身のＤＦ山原怜音が地元で雄姿を見せると宣言した。

小学校卒業まで京都に在住。当時は地元を代表する京都紫光サッカークラブでプレーした。「自分を応援してくれている人もいる。プロとして活躍している姿を示していければ」と意気込んだ。

前節（１３日）のアウェー・新潟戦（１―０）は絶妙なクロスでＦＷ高橋利の決勝点をアシストし、５試合ぶりの勝利に貢献。「（ウィングバックの）僕らの走力次第で厚みを出せる。その要求に応えるようにやってきた」と手応えを口にした。

京都は優勝争いをリードする強敵。特に球際での競り合いや、走り負けないことはポイントになる。「サッカーのベースの所をしっかりやっている手ごわいチーム。受け身になるつもりはないし、どんどん襲いかかっていけたら」と言い切った。チームは勝ち点３６で１３位。京都戦の後は中２日でホーム・浦和戦、さらに中３日でアウェー・神戸戦とタフな連戦が待つ。果敢なオーバーラップと粘り強い守備でサイドを制圧し、４月以来の連勝に導く。