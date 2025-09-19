国賓としてイギリスを訪問したトランプ大統領は18日、スターマー首相と会見を行い、イギリスがパレスチナを国家承認する方針について支持しない姿勢を示しました。

トランプ大統領

「（パレスチナの国家承認について）私はスターマー首相と意見が異なる。数少ない意見の不一致の一つだ」

トランプ大統領は、ガザ地区で激化する戦闘をめぐっても、イスラム組織ハマスを非難するなどイスラエル寄りの姿勢を示しました。またウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン大統領について「私を失望させている」と述べ、不満をあらわにしました。

今回の訪問を機に、米英の企業は両国間で合計2500億ポンド、およそ50兆円の投資を約束しました。

トランプ氏の今回の訪問について、専門家はスターマー政権にとっては成果があったと述べる一方、激しい反対デモも起きるなど、イギリス社会の分断や右傾化の種をまいた可能性もあると指摘しました。

現代英国政治史 ノーサンプトン大学・ダニエル・ジョーンズ博士「トランプ政権が打ち出した最も影響力があって有害な考えの一つは、包括性や多様性に対する絶え間ない攻撃だと思う。友人であっても、我々の価値観を守る姿勢は貫くべきだ」