Snow Man渡辺翔太、オーストリアの地で“現在地”見直す「自分に自信がない」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、あす20日放送の日本テレビ『オーストリアに憧れて〜渡辺翔太 煌めきの旅路〜』（後3：30〜後4：00※関東ローカル）に出演する。
【写真】誕生年のワインを開封！香りを楽しむ渡辺翔太
同番組では、渡辺が憧れのオーストリアを巡る旅に出る。渡辺は、海外で撮影するトラベルドキュメンタリー番組に単独で出演するのは今回が初めてとなる。洗練された文化が息づく輝きに満ちあふれた美しい街・オーストリアで、各都市を巡りながら、現地の音楽・食文化・現代アートに触れ、感動を胸に刻む。渡辺が憧れの旅を通じて見せた素顔と成長、新たな自分と出会う姿に密着する。
旅の始まりは、1901年創業の老舗文具店。旅の相棒となる1冊のノートを手に出発する。ウィーンのシンボル・シュテファン大聖堂に到着すると、初の海外単身ロケにどこか不安を隠せない様子。世界一美しいと称されるカフェKHMでは、ユネスコ無形遺産にも登録されているウィーンのカフェ文化を堪能し、19世紀末のウィーンを代表する天才画家であるグスタフ・クリムトの壁画に心奪われる。
音楽の都ウィーンも訪れる。世界三大劇場のひとつウィーン国立歌劇場「オペラ座」では世界最高峰の華麗な舞台に圧倒される。中世初期創建のペーター教会では、実際にモーツァルトが弾いていたパイプオルガンを現地のオルガニスト奏者が生演奏。時代を超えて愛される音色に渡辺も酔いしれる。
渡辺は、オーストリア発祥のザッハトルテ＆ウィンナーシュニッツェルを堪能し、思わずご機嫌な表情に。世界で唯一ワイン畑がある首都・ウィーンのワインレストランでは、数あるワインの中から渡辺の生まれ年のヴィンテージワインを開封。ウィーンでしか味わえないワインの魅力に迫る。ワインを嗜みながら、デビューから5年、渡辺が大切にしてきた好奇心について語る。
そして、美しいアルプス山脈に囲まれた都市・インスブルックへ。年間60万人が訪れるアートとクリスタルのミュージアムを訪れる。世界が注目する日本人アーティスト塩田千春氏と対談。アイドルとして活躍するかたわら、役者やタレントとしての顔を持つ現在地を見つめ直す機会になる。
普段はメンバーからも「もっと自信持った方がいいよ」と言われ、自分に自信がないと語る場面も。旅の相棒となるノートを携え憧れの地を巡り、心に浮かんだ想いや感情を、その瞬間ごとにペンを走らせ丁寧につづっていく。
