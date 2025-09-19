『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』「金ロー」で初放送＆本編ノーカット【今後のラインナップ掲載】
2023年に公開された、ハリソン・フォード演じる考古学者の冒険を描くアドベンチャーシリーズ完結編『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』が、日本テレビ系「金曜ロードショー」（後9：00〜後11：59※放送枠65分拡大）で10月17日に初放送される。本編ノーカットとなる。
【場面写真】更なる冒険へ…険しい表情を見せる登場人物ら
物語は、第二次世界大戦中の1944年から始まる。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズ（ハリソン・フォード）は、宿敵であるナチスの科学者ユルゲン・フォラーと対峙。それから25年後の1969年、インディは70歳となり、定年退職を迎えようとしていた。そんな彼の元を旧友の娘ヘレナ・ショウが訪ねてくる。彼女は「歴史を変える力を持つ」という伝説の秘宝「運命のダイヤル」を探しており、インディもそのダイヤルを求めて再び冒険の旅に出ることになる。
しかし、このダイヤルを狙っているのは彼らだけではなかった。かつてインディと敵対したフォラーは、アメリカに渡った後、NASAのエンジニアとしてアポロ計画に携わっており、このダイヤルを使って歴史を変えるという野望を密かに抱いていた。果たしてインディとヘレナは、フォラーよりも先に「運命のダイヤル」を見つけることができるのか。そしてヘレナやフォラーの真の目的とは。
ハリソン・フォードは「40年以上にわたるインディアナ・ジョーンズの旅は幸せだった。このシリーズの撮影はすごく大変だったから、ついに終わりを迎えられてうれしいよ。後悔することは一切なく、観客にふさわしい作品を制作できたことに大きな喜びを感じている。初期の作品からファンでいてくれた観客が、今回の映画を楽しみ、家族で共有してもらえたらと願っているよ。観客の皆に必ず感動してもらえると確信しているんだ」と同作への想いを語っている。
【「金曜ロードショー」今後のラインナップ】
きょう19日『マレフィセント』（※本編ノーカット）
10月3日『金曜ロードショー40周年特別番組』
10日『E.T.』
17日『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（※初放送・本編ノーカット）
