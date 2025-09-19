「Stray Kids」フィリックスさんが銀座の街に…一目見ようと数百人のファン駆けつける 窓からのファンサービスに大歓声
18日、韓国の8人組ボーイズグループ「Stray Kids」のメンバー、フィリックスさんを一目見ようと、朝から東京・銀座の街には数百人の女性ファンが詰めかけた。
大人気韓国アイドルを一目見ようと…銀座の街に人だかり
駆けつけたファンは「あんなに全身を見られると思ってなくて」「圧倒的、宇宙一のカリスマ」と喜びを語った。
18日午前8時過ぎの銀座3丁目。
ビルの前にできた人だかりを通行人が不思議そうに眺めている。
通行人たちは、
「ビックリしました。いつもバイトでこの道通るんですけど、こんな列を見ることはなかったので」
「誰が来るんですかね…笑」
「ビックリしました。アイドルですかね？わかんないですけど」
…と驚きを隠せない様子だった。
時間の経過とともに膨らみ続ける人だかり。
記者リポート：
午前11時半です。お店の前に200人ほどの行列ができています。
車が停車するたびに一斉にスマホが向けられるなど、待ち人到着への期待感が高まる中、ついに…。
記者リポート：
今ものすごい歓声が上がり、皆さんスマホを掲げて撮影しています。
現れたのは、韓国の8人組ボーイズグループ「Stray Kids」のメンバー、フィリックスさん。
現在、世界34地域を回るワールドツアー中のStray Kids。
8月発売された最新アルバム「KARMA」が、アメリカ・ビルボードでグループ通算7度目の1位に輝くなど、世界的人気を博している。
フィリックスさんは、自身がアンバサダーを務める韓国のサングラスブランド「GENTLE MONSTER」のセレモニーに出席するために来日したのだ。
2階にフィリックスさんが姿を見せると、手を振ったり、ハートポーズを決めたりのファンサービスに大歓声が上がった。
駆けつけたファンは、
「天使のようにかっこよかったです、かわいくて」
「発光してました。もう同じ人間とは思えない」
「世界一かっこいいです！」
「店舗の2階から顔を見せてくれた時に、本当に王子さまみたいでした！」
…とうれしそうに話した。
フィリックスさんは約1時間店内に滞在し、多くのファンに見送られながら店をあとにした。
