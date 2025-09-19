「Stray Kids」フィリックスさんが銀座の街に…一目見ようと数百人のファン駆けつける　窓からのファンサービスに大歓声

18日、韓国の8人組ボーイズグループ「Stray Kids」のメンバー、フィリックスさんを一目見ようと、朝から東京・銀座の街には数百人の女性ファンが詰めかけた。

大人気韓国アイドルを一目見ようと…銀座の街に人だかり

東京・銀座に大人気の韓国アイドルがお目見え。数百人の女性ファンが詰めかけた。

駆けつけたファンは「あんなに全身を見られると思ってなくて」「圧倒的、宇宙一のカリスマ」と喜びを語った。

18日午前8時過ぎの銀座3丁目。

ビルの前にできた人だかりを通行人が不思議そうに眺めている。

通行人たちは、

「ビックリしました。いつもバイトでこの道通るんですけど、こんな列を見ることはなかったので」

「誰が来るんですかね…笑」

「ビックリしました。アイドルですかね？わかんないですけど」

…と驚きを隠せない様子だった。

時間の経過とともに膨らみ続ける人だかり。

記者リポート：

午前11時半です。お店の前に200人ほどの行列ができています。

車が停車するたびに一斉にスマホが向けられるなど、待ち人到着への期待感が高まる中、ついに…。

記者リポート：

今ものすごい歓声が上がり、皆さんスマホを掲げて撮影しています。

現れたのは、韓国の8人組ボーイズグループ「Stray Kids」のメンバー、フィリックスさん。

現在、世界34地域を回るワールドツアー中のStray Kids。

8月発売された最新アルバム「KARMA」が、アメリカ・ビルボードでグループ通算7度目の1位に輝くなど、世界的人気を博している。

フィリックスさんは、自身がアンバサダーを務める韓国のサングラスブランド「GENTLE MONSTER」のセレモニーに出席するために来日したのだ。

2階にフィリックスさんが姿を見せると、手を振ったり、ハートポーズを決めたりのファンサービスに大歓声が上がった。

駆けつけたファンは、

「天使のようにかっこよかったです、かわいくて」

「発光してました。もう同じ人間とは思えない」

「世界一かっこいいです！」

「店舗の2階から顔を見せてくれた時に、本当に王子さまみたいでした！」

…とうれしそうに話した。

フィリックスさんは約1時間店内に滞在し、多くのファンに見送られながら店をあとにした。

（「イット！」9月18日放送より）