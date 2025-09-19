9月9日より、Snow Manが出演する不二家「Smile Switch」の新CMが放映されている。今回公開されたのは、「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇と「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇の2種類。どちらのCMも賑やかで笑顔が溢れており、Snow Manらしい温かさを感じさせる仕上がりだ。

（関連：【動画あり】Snow Man、デビュー時から築いてきた不二家との信頼関係 ブランドイメージにフィットする理由とは？）

LOOKのCMでは、「どのメンバーになりたい？」という質問にメンバーがLOOKを食べながら答えていく、というもの。目黒蓮の「俺は、舘さん（宮舘涼太）。どんな状況でも笑いで落とせちゃう」という回答に、それぞれ「えー！」、「ああ～」など思い思いのリアクションを返す。最後に、メンバーが祈る中、宮舘は「阿部亮平」と回答すると、メンバー全員が大爆笑。大盛り上がりしながら笑い合う光景は、Snow Manだからこそ生まれる空気感だ。

不二家洋菓子店のCMは、メンバー全員でケーキ作りに挑戦。目黒がスポンジを半分にカットすると、ラウールが「うわ、上手！ めっちゃキレイ！」と感嘆の声を上げたり、向井康二が器用に土台を回してクリームを塗っていく姿を「上手いんじゃない？」と感心しながら渡辺翔太が眺めていたり、宮舘が器用にデコレーションする一方で、阿部は「あー！」と声を出しながらデコレーションに挑戦するなど、最後は9人が力を合わせて作ったケーキを美味しそうに食べており、見ているこちらまで笑顔がこぼれてしまうほどだ。

この2つのCMには、仲の良さからくる飾らないわちゃわちゃ感、お互いを褒め合う姿勢などが詰まっている。しかも、どの場面を切り取っても全員が楽しそうで、作りもの感を感じない。素を覗いている感覚でどこかほっこりした気持ちになる。そんな彼らの姿は、不二家「Smile Switch」のブランドイメージともフィットしているのではないだろうか。

メンバー全員が声を合わせて言う「Smile Switch！」というフレーズは、今やすっかりお馴染みになっている。それもそのはず、Snow Manはデビュー後間もない2020年9月から不二家のブランドキャラクターを務めているのだ。Snow Manにとって最初の不二家洋菓子店のCMは、楽曲「Big Bang Sweet」をBGMにメンバーがそれぞれケーキを頬張るという内容。その後もさまざまなシチュエーションでケーキを楽しむ姿を見せ、度々話題になっている。

LOOKは“選べる”という楽しさをテーマにしており、岩本照がLOOK Milk Paradeを手に取るという内容から始まり、チョコレート作りにチャレンジしたり、キャラクターに扮してみたり。いろいろなシチュエーションでSnow Manの魅力を映してきた。しかも、コンスタントにCMが新たに発表されてきたため、もはや“不二家＝Snow Man”というイメージは強固なものになっている。どれだけの老舗企業でありながらも、親しみやすさを大事にしてきた不二家と、大きな成長を遂げながらも親近感を宿すSnow Manのイメージは、ぴったりと重なっているのではないだろうか。

今後もSnow Manと不二家の関係は続いていくだろう。ぜひ築いてきた信頼をもとに、温かなSnow Man9人の姿を見せ続けてほしい。

（文＝高橋梓）