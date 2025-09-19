小麦不使用で｢激ウマラーメン｣作った意外な会社



グルテンフリーでありながら本格的な一杯。作ったのは意外な会社だった（筆者撮影）

【画像】これで小麦不使用なの？ ビーフンのケンミン食品が作った「グルテンフリーラーメン」

大阪・関西万博に向けて、ケンミン食品が立ち上げた新ブランド「GF RAMEN LAB」。

小麦を使わないグルテンフリーでありながら本格的なラーメンを提供するお店ということで、万博会場内に期間限定の店舗を構え、連日多くの来場者を驚かせていると聞く。ここで提供しているグルテンフリーラーメンメニュー（6種類）の販売数が9月7日で累計5万杯を突破した。



「GF RAMEN LAB」の外観（写真：ケンミン食品提供）

看板メニューは「GF黄金の鶏油しょうゆラーメン」。筆者自身は万博会場を訪れることができなかったのだが、幸いにもケンミン食品の高村祐輝社長が東京に来られた際に特別にこの一杯を振る舞っていただき、その味に触れる機会を得た。

グルテンフリー麺の開発に挑戦した理由

そもそもなぜケンミン食品がグルテンフリー麺に挑戦したのかといえば、それは単なる流行や健康志向への対応ではなく、食の多様性に応えるためだった。

小麦アレルギーやグルテン不耐性を持つ人にとって、ラーメンは国民食でありながら遠い存在となる。そこで、誰もが同じ食卓を囲んで美味しくラーメンを楽しめる未来を実現したいというケンミン食品の思いが、ビーフンメーカーとして培ってきた押し出し製法の技術と結びつき、グルテンフリー麺の開発へと向かわせたのである。

ラーメンの麺に小麦を使わないことは大きな制約であると同時に、新しい発想で麺作りを組み立て直すチャンスでもあった。



小麦を使っていないラーメン。気になるそのお味は…（筆者撮影）

筆者が実際に「GF黄金の鶏油しょうゆラーメン」を食べてみると、その挑戦の大きな成果を知ることができた。

まずスープの段階で心を奪われる。みやざき地頭鶏（じとっこ）の丸鶏を贅沢に炊き上げた鶏清湯は、濁りのない澄んだ色合いで分厚い鶏の旨味を演出している。そこに黄金の鶏油が浮かび、醤油の芳醇な香りも相まって、あっさりしていながら素晴らしいスープに仕上がっていた。

専門店の一杯に引けを取らないどころか、素材の良さを最大限に引き出していて、力強ささえ感じるものだった。



角麺にすることで、グルテンフリー麺の弱点である食感をうまく補っている（写真：ケンミン食品提供）

そして何より印象的だったのは麺の進化である。当初は丸麺で提供されていたものが、新たに角麺へと刷新された。

口に含むと、噛むごとに確かなコシが返り、角のエッジが実にラーメンらしい。丸麺のつるりとした喉越しも魅力ではあったが、この角麺はスープとの絡みが一段と良く、麺としての主張がしっかりと感じられる。スープと麺が一体となって口中に広がる瞬間、従来のグルテンフリー麺では考えられなかった一体感が生まれた。

「ビーフン」メーカーの知見が生きたイノベーション

開発の過程には並々ならぬ執念が込められている。

角麺を完成させるまでに試したダイス（押し出し用の穴のあいた型）は18種類にのぼり、厚みの調整はわずか0.05ミリ単位で繰り返された。2020年10月よりボストンの人気ラーメン店「Tsurumen」大西益央氏と共同で4年以上の歳月を費やして磨き上げられたその努力が、いま実を結んでいる。

小麦のグルテンに頼らずともラーメンとして成立する麺を作り出すというのは、単なる技術的な工夫にとどまらず、ラーメンという料理そのものの可能性を広げる挑戦であった。



（写真：ケンミン食品提供）

こうした革新の背景には、ケンミン食品の歩みが深く関わっている。

ビーフンのメーカーとして長年培ってきた「押し出し製法」の知見を生かし、中華麺の伝統的な製法にとらわれない自由な発想で開発を進めたからこそ、従来のグルテンフリー麺が抱えていた「ぼそぼそした食感」という弱点を克服できたのである。

中華麺の基本的な製法をただ模倣するのではなく、ビーフン会社だからこその視点から再構築したことが、この麺の最大のイノベーションといえる。

言われなければ気づかないかも…？



「小麦を使っていない」と聞いて、びっくりするはず。ビジュアルからは全然わからない（筆者撮影）

実際に食べてみると、グルテンフリーであることを意識する瞬間はほとんどなかった。しなやかさや噛み切った後の余韻にわずかな差は残るものの、それを補って余りあるほどの調和と完成度があった。淡麗でありながら力強い、ラーメンらしい見事な一杯だった。



ケンミン食品の高村祐輝社長（筆者撮影）





小麦を使わずに中華麺らしさを実現したという事実は、ラーメン文化の革新の可能性を示している。

高村社長が「誰かを思って作った、温かく優しい商品を作りたい」と語った言葉は決して誇張ではなく、実際に食べてみて初めてその意味を実感できた。

グルテンフリーという制約を起点にしながら、それを感じさせない完成度でまとめ上げたこの一杯は、技術と情熱と自由な発想の結晶であり、あらゆる人に美味しいラーメンを食べてもらえる世界の第一歩として大きなものだった。

【もっと読む】ゴミ屋敷に出店｢りゅう社長｣意外と深い"狙い" では、池袋の人気油そば店「油そば 鈴の木」のりゅう社長が、池袋に出した新店を取材。「1杯680円」でも儲かる仕組みについて詳しく解説している。



この連載の一覧はこちら

（井手隊長 ： ラーメンライター／ミュージシャン）