

ほっかほっか亭が、自分が好きなものだけを詰められる「カスタマイズ弁当」を販売している（写真：アフロ）

【画像】好きなおかずを自由にカスタマイズ！ほっかほっか亭が注力する新弁当はこんな感じ

ほっかほっか亭が「カスタマイズ弁当」なる商品を販売している。これは、ご飯からおかずまで、すべてを自分の思うようにカスタマイズできるお弁当だ。

2025年6月から西日本で販売されているが、9月から関東でも発売される。関西で人気を博したことが理由だという。2025年度中に全国のほっかほっか亭店舗での提供が目指されている。

これまでの「弁当屋」では考えられなかったメニューだが、どうしてこのような取り組みが始まったのか。弁当業界をめぐる現状を見ながら、考えたい。

カスタマイズ弁当を頼んでみた

この「カスタマイズ弁当」はモバイルオーダー限定で、ほっかほっか亭のアプリから注文することができる。さっそく私も注文してみることにした。



こんなふうに、自由にカスタマイズできる（出所：ほっかほっか亭公式サイト）

対応店舗のメニューを開き、「カスタマイズ弁当」の欄をタップする。すると、ご飯からおかず、さらにサラダのようなサイドメニューまでが好きに選べるようになっている。

ちなみにカスタマイズの方法は2種類あって、1つは既存のお弁当にトッピングを追加する方法、2つ目が1から自分でお弁当を作っていく方法だ。今回は2つ目の方法で「自分流お弁当」を作っていく。

この方式だと、「おかずを上に載せる」のか「おかずを別にするのか」というところから自分で選んでいく。

私は、おかずを上に載せ、なおかつそこに海苔とかつおぶしを敷く「おかずのせ のり＋花かつお」スタイルでおかずをトッピングしていくことにした。



ご飯は「おかずのせ」「おかず別」「おかず別 幕の内」から選ぶことができる（出所：公式サイト）

好きなものを詰めていくと…

おかずは全部で25種類あって、フライから炒め物、付け合わせなどさまざま。値段は50〜350円ぐらいである。

私は目玉焼き（100円）、牛焼肉（ハーフ、280円）、手づくりピクルス（100円）、めんたいこ（120円）をトッピング。好きなものをあれやこれや入れたら統一感がなくなってしまった。

けれど、この「好きなもの詰め合わせ」ができるのが、カスタマイズ弁当のいいところだろう。



ホームページではトッピングできるおかずの一覧を見ることができる（出所：ほっかほっか亭公式サイト）

これらを合わせて、1000円弱。弁当としてはそれなりの値段にはなったが、外食するのと比べるとまだお安い。

また、好きなものが食べられるだけでなく、値段の調整ができるのも魅力的だ。「今日はちょっと節約したいかも……」という日はトッピングを減らしたりして、その日の状況に合わせて好きなようにできる。

注文ボタンを押して、時間になったら店舗に取りに行く。



受け取ったのは京橋3丁目店（筆者撮影）

弁当を受け取り、いざ実食。



マイ・カスタマイズ弁当。ちなみに、付け合わせのサラダも付けた。好きなメニューを選べて1000円弱なのだから、結構お得な気がする（筆者撮影）

やはり、自分が好きなものだけを詰めたからだろうか、どんなお弁当よりもおいしく、そして食べていて楽しい。カスタマイズ弁当、なかなかいい。店側にとっても、客単価の上昇も期待できるのではないか。

実際に体験してみて、カスタマイズ弁当の利点は2つあると感じた。

1つは「お弁当を作る楽しさ」だ。おかずの載せ方からおかずまで、完全に1から弁当を作っていくから、世界に一つだけの「マイお弁当」ができる。あたかも、自分で料理してお弁当を作っているかのようなワクワク感を覚える。

一方、そうは言ってもおかずは作ってくれるのだから、自炊をするよりは手軽である。言うなれば、自炊と中食（外で買ってきた弁当や総菜を、家や職場で食べる食事形態のこと）の中間ぐらいの、これまでありそうでなかった形態なのである。自炊のワクワク感を手軽に味わえる、とでも言おうか。



選びながら、ワクワクする（出所：ほっかほっか亭公式サイト）

そして、そのワクワク感は「次はどんな弁当を作ろうかな？」という消費者の購買意欲につながる。ほっかほっか亭にとっても、リピートしてくれやすいから、とてもいいのだ。

2つ目は、「使い勝手がいい」ことだ。これ、もっとも重要な利点ではないかと思う。

先ほども書いた通り、カスタマイズはどのようにもできるから、少し出費をおさえたいときはおかずを少なめにしたり、逆に奮発したいときは豪勢にすることもできる。これまで弁当屋の弁当は内容がほとんど決まっていたから、個々人の細かい好みにはなかなか対応できなかった（できても付け合わせのサラダを足したり、ご飯を大盛りにするか小盛りにするかぐらいだろう）。

しかし、カスタマイズ弁当ではそれをすべて選べるので、多くの人が利用しやすい。

逆にほっかほっか亭としては、多様なターゲットに向けた弁当をいちいち作らずとも、消費者側が自分にあった使い方を勝手にしてくれるから、一石二鳥なのである。

伸び悩む「弁当屋」業界

ほっかほっか亭がカスタマイズ弁当を仕掛ける背景には、弁当屋業界の事情が関係している。弁当屋業界は、伸び悩んでいるのだ。

ほっかほっか亭を運営するハークスレイの決算資料によれば、同社の中食事業の2025年3月期・営業利益はマイナス7200万円（売上高は173億円）。2024年3月期の営業利益は2億5900万円であり、低収益の現状がある。



ハークスレイの事業の中でも、「中食事業」だけがマイナスになっている（ハークスレイ2025年3月期決算補足説明資料より）

ほっかほっか亭以外も同様だ。

「オリジン弁当」を運営するオリジン東秀は、コロナ禍からの回復で2022年2月期こそ営業利益が上がったが、それ以後は利益が減少傾向にある。

業界首位である「ほっともっと」（運営元はプレナス）は、2022年2月期に2488店舗あった店舗が現在は2444店舗に減少。売上高では増加基調なものの、必ずしも好調である、とまでは言い切れない状況だ。



一時期は3000店舗を目指していた業界首位の「ほっともっと」でも、店舗数は減少傾向（筆者撮影）

いわば、現在は「弁当屋不調」ともいえる時期なのだ。

この要因としては、コロナ禍以後、大規模なイベント等での仕出しが減ったことがあるだろう。また、コメを中心としたここ数年の物価高の影響もダイレクトに業績に響いている。それは、各社の決算説明会資料で述べられていることでもある。

弁当屋のパイがスーパーや外食に？

一方、消費者心理に立ってみると、物価高の中で、わざわざ「弁当屋」で食事を買うメリットが減少していることも指摘できよう。

食事の選択肢として、強敵が現れているのだ。

特に、ここ数年は私がいわゆる「令和型スーパー」と呼んでいる、「食品特化」「格安」「効率的な経営」を特徴とするスーパーの勢いが増している。その代表選手が、オーケーやロピア、あるいはトライアルである。これらのスーパーの多くは総菜・弁当にも力を入れており、品質も良く人気が高い。

特に、オーケーの名物であるカツ丼は300円ちょっと。ほっかほっか亭のロースカツとじ弁当は710円で、コスパだけ見れば遠く及ばない。ちなみに私がカスタマイズ弁当を頼んだ「京橋3丁目店」の500m先にはオーケーの銀座店があり、この周辺のオフィスワーカーの多くが、この銀座店に流れているのではないかと推測する。



オーケーのロースかつ重。ボリュームもしっかりあって、300円台で食べられる（筆者撮影）



オーケーの関西1号店である高井田店（東大阪市）。昨年からオーケーは関西進出を行い、全国覇権を握ろうとしている（筆者撮影）

さらに、こうした「お弁当」というカテゴリーでの直接的な競合のほか、例えば「すき家」のような牛丼チェーンも値下げを行い、高まる節約志向に先手を打って対応しようとしている（もっとも、すき家の場合、今年3月に発生したネズミ混入事件の影響を払拭したいという思いも強いのだろうが）。

このように、中食市場・外食市場を広く見渡すと、弁当屋の競合はあまりに多く、そしてどれも強敵なのである。

弁当屋の強みを打ち出した「カスタマイズ弁当」

そのような中で、弁当屋が「選ばれる」ためにはどうすればいいか。その一つの答えが「カスタマイズ弁当」だったのではないか。





スーパーにできなくて、弁当屋にできるのは、弁当屋ならではの多品目のおかずを用意し、なおかつそれを好きなように選択してもらうことだ。スーパーではどうしても効率の面から、同じ弁当を大量に作らざるを得ない（だからこそ、低価格が実現できているのだが）。外食チェーン店も同様だ。弁当屋の場合、どちらにしても注文を受けて作るのだから、それぞれのおかずさえ用意できていれば、カスタマイズがやりやすい。

カスタマイズできれば、それぞれの懐事情に合わせてメニューを変えられる。そうすれば、昨今の物価高に対応したい消費者心理にも、ある程度対応できる。

「弁当屋ならでは」の強みが活かされ、それが結果的に消費者心理にも対応できているのが、このカスタマイズ弁当だといえよう。

カスタマイズ弁当は6月に関西で発売され、人気を博している。それは、おそらく今書いてきたような理由があるだろう。

ただ、この成功が、ほっかほっか亭全体の業績を底上げするほどかどうかは定かでない。個人的には、導入店舗の少なさや、モバイルオーダー限定であることが消費者の購買の障壁になっている気もする。また、いくら値段を調整できるとはいえ、そこそこの量を食べようと思えば1000円を超してしまうのも、やはり気になるところではある。

むろん、この辺りは物流の問題や店舗の人手の問題もあるから、一朝一夕には解決できないだろう。ただ、徐々に使い勝手が改善されていけば、最終的に弁当屋の存在意義も高まるのではないか。

いずれにしても、スーパーや外食チェーンが弁当屋のポジションを脅かしていることは確かなこと。このカスタマイズ弁当がその状況にどう一石を投じるのか、見ものである。

（谷頭 和希 ： 都市ジャーナリスト・チェーンストア研究家）