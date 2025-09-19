全国の教員同士で児童などを盗撮し、SNSで画像を共有していた事件で、北海道千歳市の中学校に勤務する41歳の教員の男が逮捕されました。



男の逮捕で5人目です。



（記者）「5人目のメンバーを乗せた飛行機がセントレアに着陸しました」



性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、千歳市立北斗中学校に勤務する柘野啓輔容疑者41歳です。



捜査関係者によりますと、柘野容疑者は北海道内の施設で16歳未満の女の子のみだらな姿を盗撮し、SNSのグループに共有した疑いがもたれています。





柘野容疑者は容疑を認めていて…（柘野容疑者）「ネットで他人が撮影した盗撮動画などを見て、自分も盗撮してみたいと思い盗撮をするようになった。ほかの人が盗撮動画を投稿しているのに感化され、軽い気持ちで投稿した」動機について、柘野容疑者はそう供述しています。また、柘野容疑者は盗撮するようになってからグループに入ったと話しています。（石田記者）「柘野容疑者はこちらの中学校に勤務していました。全国的に問題となっている、教員による盗撮グループのメンバーだったということです」柘野容疑者が画像を共有したグループのメンバーというのが、全国の教員同士だったということです。この事件を巡ってはすでに4人が逮捕・送検されています。グループを管理していたのは、名古屋市の小学校教諭・森山勇二容疑者42歳。森山容疑者は2024年10月ごろから2025年5月ごろにかけ、自宅で女子児童7人のリコーダーに体液をつけた器物損壊の疑いなどが持たれています。さらに、横浜市の小学校教諭・小瀬村史也容疑者は2024年、神奈川県内で女子児童にわいせつな行為をしたなどの疑いが持たれています。柘野容疑者で5人目の逮捕でした。柘野容疑者を知る卒業生はー（卒業生） 「お気に入りの生徒にはわかりやすく態度を変えたりしていた。もとから今回の事件のような噂は立っていた。やっと逮捕されたかというのはある」道教委は「学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり誠に遺憾です。厳正に対処し根絶に向け取り組んでまいります」などとコメントしています。柘野容疑者の勤務していた中学校ではスクールカウンセラーを配置するなどして、生徒たちの精神的なケアに可能な限り対応するということです。柘野容疑者らグループは全国のおよそ10人の教員で構成され、卑劣な犯行に及んでいたとみられています。愛知県警は捜査本部を設置し、残るメンバーについても引き続き特定を急いでいます。