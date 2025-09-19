◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

メモリアルアーチで自身の記録に花を添えた。ヤクルト・山田が千両役者ぶりを発揮した。１―０の２回先頭。森田が投じた高めの直球を強振し、左翼席に１０号ソロを放り込んだ。「芯にも当たりましたし、いい角度がついてくれた」と会心の一撃を振り返った。

史上４９人目となる通算１０００得点と同時に、１２年連続２ケタ本塁打も達成。自身が持つ球団記録も塗り替えた。記念ボードを高らかに掲げた主将は「４９人目という数字を聞いて、すごい数字なんだなというのを感じます」と、積み重ねてきた記録の重みを実感した。

１番打者として１３５試合に出場し、１０６得点を挙げた１４年と自己最多１３０得点の１８年が印象深く、「一番最初に塁に出て、一番最初にホームインするというのは心がけていた」と当時を振り返る。近年は中軸の後ろを打つことが増えている中でも「得点＝チームへの貢献度」という意識は忘れたことがない。

１７日にＣＳ進出の可能性が完全消滅したが「こういう試合をするのが大事」とプロとしての自覚を口にした。哲人の胸に宿る闘争心は、まだ燃えたぎっている。（長井 毅）