【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、豪快弾→投手の様子が“急変”

9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平に手痛い一発を浴びたフィリーズの左腕ヘスス・ルサルドの“被弾リアクション”が話題となっている。

8回裏ドジャースの攻撃。この回の先頭で迎えた1番大谷の第4打席。この打席で大谷は、第3打席まで完璧に抑えられてきたフィリーズ先発の左腕・ルサルドとの対戦となったが、そのルサルドの上手く散らす配球に、大谷はカウント2-2と追い込まれることに。しかしルサルドが1度首を振っての6球目、真ん中外寄りに投じられた143km/hのスライダーを、大谷は待ち構えていたかのようにフルスイング。すると打球は凄まじい快音とともに、瞬く間にセンター方向へと舞い上がりながら高速で伸びる特大の飛球に。その瞬間にルサルドは、被弾を確信した様子で天を仰ぎ、その後、マウンド上で酷く落胆した様子で佇むこととなった。無論、その間も打球は伸び続け、センター右へと着弾。大谷にとって今季51本目となるアーチは、4-0とさらにリードを広げる貴重な1発となった。

キャッチャーのサインに首を振り、あえて選んだ球を打たれたことで、より一層、落胆の表情を見せたルサルドにファンからは「これは絶望」「全力ガッカリ」「息してる？」「打たれると思わない」「チェンジアップが浮いてたからスライダーにしたんだよな」「サインに首振って打たれからな」「これは可哀想」「相手が悪い」「これが大谷さんよ」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季は既にチームトップとなる14勝を挙げ、クリストファー・サンチェスとともにフィリーズ投手陣を引っ張るルサルド。実際、この日も大谷に対しては第3打席まで完璧に抑えていただけに、今回の“首振り後の痛打”は、ルサルドにとってなんとも食いの残る1球であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）