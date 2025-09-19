◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

３位の巨人は最下位のヤクルトに完封負け。これで６５勝６６敗３分けとなり、残り９試合に全勝でも７４勝６６敗３分けの勝率・５２８５。２位のＤｅＮＡは残り９試合のうち、巨人との２試合に敗れても他カードに７勝なら７３勝６５敗５分けの・５２８９。ＤｅＮＡが勝率で上回るため、巨人は自力２位の可能性が消滅した。

この日は初回に１点を取られた後も、２、３、４回と失点。初回から４イニング連続の失点は、昨年４月２９日に４、１、２、１点と取られて以来。前回は東京Ｄでのヤクルト戦だった。

試合序盤の３回までの失点を月ごとに見ると

１回：３月＝０ ４月＝１０ ５月＝１１ ６月＝２ ７月＝１ ８月＝１２ ９月＝１６ 合計＝５２

２回：３月＝０ ４月＝１０ ５月＝９ ６月＝１２ ７月＝６ ８月＝７ ９月＝４ 合計＝４８

３回：３月＝０ ４月＝１０ ５月＝７ ６月＝１５ ７月＝７ ８月＝６ ９月＝６ 合計＝５１

７月は２０試合で１点しかなかった初回の失点が、８月は２６試合で１２点。９月は１４試合のうち９試合で失点し計１６点だから、いきなり点を取られるケースが目立つ。（阿部 大和）