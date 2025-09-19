試合に敗れ引き上げる阿部慎之助監督（カメラ・小林　泰斗）

◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ　ヤクルト５―０巨人（１８日・神宮）

　３位の巨人は最下位のヤクルトに完封負け。これで６５勝６６敗３分けとなり、残り９試合に全勝でも７４勝６６敗３分けの勝率・５２８５。２位のＤｅＮＡは残り９試合のうち、巨人との２試合に敗れても他カードに７勝なら７３勝６５敗５分けの・５２８９。ＤｅＮＡが勝率で上回るため、巨人は自力２位の可能性が消滅した。

　この日は初回に１点を取られた後も、２、３、４回と失点。初回から４イニング連続の失点は、昨年４月２９日に４、１、２、１点と取られて以来。前回は東京Ｄでのヤクルト戦だった。

　試合序盤の３回までの失点を月ごとに見ると

１回：３月＝０　４月＝１０　５月＝１１　６月＝２　７月＝１　８月＝１２　９月＝１６　合計＝５２

２回：３月＝０　４月＝１０　５月＝９　　６月＝１２　７月＝６　８月＝７　９月＝４　　合計＝４８

３回：３月＝０　４月＝１０　５月＝７　　６月＝１５　７月＝７　８月＝６　９月＝６　　合計＝５１

　７月は２０試合で１点しかなかった初回の失点が、８月は２６試合で１２点。９月は１４試合のうち９試合で失点し計１６点だから、いきなり点を取られるケースが目立つ。（阿部　大和）