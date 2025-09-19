米１０年債利回り上昇 米新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示す＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 米新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示す＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.568（+0.015）

米10年債 4.106（+0.019）

米30年債 4.723（+0.033）

期待インフレ率 2.394（+0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。前日のＦＯＭＣを経て、市場はＦＲＢの連続利下げへの期待が高まっている。ただ、この日発表の米新規失業保険申請件数が予想を下回り、米雇用の底堅さが示されたことで、利回りは上昇している。



２－１０年債の利回り格差は＋５４（前営業日：＋５３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

