9月21日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』に登場するのは、九州が誇るエースアナ同士の新婚さん！ 夫であるKBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサーは、アナウンス部の副部長を務め、ニュース、バラエティ、スポーツなどを担当。ラジオ番組の「Positive Monster ポジモン！」では、5時間半という長丁場の生放送の看板を背負っている。一方、妻の武田華奈アナウンサーは、テレビ宮崎のアナウンサーとして13年間勤務し、今年3月、夫と福岡で暮らすために退職。現在はフリーアナウンサーに転向し、番組リポーターやイベント司会などを務めている。

現在の住まいは、都心近くにあるオシャレな3LDKのマンション。妻が夫の番組をチェックし、生放送中にLINEで助言をすることもあるという。お互いが「一番の理解者」なのは、さすがアナウンサー同士。1歳になる息子にも、2人そろって抑揚をつけた流暢な読み聞かせで英才教育！料理担当は妻だが、カメラが回っていなくても夫による調理中の実況や食レポが行われるらしく…。妻特製のチキン南蛮で実演されるも、妻は「暑苦しい」と苦笑い。

局も地域も違った2人だが、もともと九州のアナウンサー同士ということでSNSではつながっていた。運命が動いたのは、福岡で行われたナオト・インティライミさんのライブ。2000人規模の会場だったが、ライブ前のロビーで偶然出会う。妻は九州で有名な美人アナウンサー。実力もある高嶺の花で、夫にとっては“推し”のような存在だった。しかし対面してしまうと、ライブ中も「なんで連絡先を訊かなかったんだ！」と後悔…。後輩アナウンサーへのDMは御法度だったが、お手洗いのタイミングで「どのへんの席にいる？」と送信。ライブ後に気づいた妻から返信があったときは、ガッツポーズでLINEの連絡先を訊ねた。対して妻は、尊敬するアナウンサーの先輩と情報交換できればと、深く考えずに教えたという。

たまに連絡を取る関係になって数カ月後、大きな転機が…。深夜、宮崎で震度5強の地震が起こる。アナウンサーは災害時、緊急出勤になることが多い。そこで夫は、妻に「気を強く持って頑張ってね」とLINE。妻はプレッシャーのかかる緊急事態の対応に加え、2日後には、宮崎市長選と延岡市長選の特番MCを控えていた。

慌ただしい数日間を終え、真夜中に帰ってきた妻は、夫からのLINEに励まされ、当時のモヤモヤした気持ちを送る。すると深夜にも拘わらず、誠実な共感と一番かけてほしい言葉が返ってきて嬉しくなったという。それからは「直接話したい」と、仕事が終わってから毎晩4～5時間、LINE通話をするように。睡眠をとるより話しているほうが元気になれたんだとか。

それから2カ月後、夫が仕事終わりに宮崎へ来てくれることに。妻が駅へ車で迎えに行くと、遠くから大きな花束を持ってゆっくり歩く夫が登場…。見事、告白を決めるも、妻の家まで向かう車中でも「告白どうだった？」と訊ねる、目立ちたがり屋で自分大好きな夫だった。

やがて付き合って1年後、記念旅行として、妻が大好きな雪とサウナのある長野県白馬村のグランピング場へ。ここでプロポーズをしようと、夫は福岡からバラの花束を宿泊先に送り、まず宮崎へ向かうバスの道中、5時間ほどかけて夫は手紙をしたためる。

それを現地で涙ぐみながら読み上げ、幸せなプロポーズになるはずが、まさかの地獄絵図になったそうで…。そのときの動画をスタジオで確認すると、MC藤井隆とMC井上咲楽も「ホラーみたい！」「怖い！」と怯える始末。前代未聞の恐怖映像はまさに必見！

とはいえ二人は、晴れて夫婦に。夫はことあるごとに、妻に手紙を書いてくれるらしく、収録日も用意していたが、この日は妻からの逆サプライズ！「せっかくの機会に思いを伝えます」と心を込めて書かれた手紙に、夫の目に再び涙が…！

MC藤井隆・井上咲楽の『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

