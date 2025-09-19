南野拓実がA・ファティの初弾アシストも…航空機トラブルで当日移動のモナコ、C・ブルージュに衝撃の1-4大敗発進
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節 クラブ・ブルージュ 4-1 モナコ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、MF南野拓実所属のモナコ(フランス)がクラブ・ブルージュ(ベルギー)に1-4で敗れた。左サイドハーフで先発した南野は大敗の中でも、前半のPK獲得につながるスルーパスなど随所にチャンスを演出。終了間際にはFWアンス・ファティの新天地デビュー戦初ゴールをアシストし、存在感を放った。
昨季リーグ・アン3位で昨季に続いて欧州CL出場権を掴んだモナコは前日17日の航空機トラブルによって前日移動ができず、当日移動でブルージュに乗り込んだスクランブルでの一戦。トラブルの最中では空調が壊れた機内に缶詰になり、選手たちが上裸になって暑さに苦しむ様子の動画も拡散されていたが、試合に入ると先に決定機を迎えた。
モナコは前半8分、ハーフウェーライン付近でのボール奪取からFWフォラリン・バログンがポストプレーで落とすと、南野がワンタッチで背後に浮き球パス。これに抜け出したFWマイカ・ビーレスがGKシモン・ミニョレに倒され、PKを獲得した。ところがMFマグネス・アクリウシュのPKはミニョレがセーブ。37歳ベテランの大仕事で試合の均衡は保たれた。
そんなミニョレだったが前半16分、自陣ペナルティエリア内で相手のパスミスを処理した際、右足太ももの内転筋を負傷。同19分、ベルギー・リーグで出場機会を得ているGKノルディン・ジャッカースが投入された。
それでもブルージュがここから圧巻のゴールラッシュを見せた。まずは前半32分、MFラファエル・オニェディカの縦パスがMFハンス・バナケンの足元に入ると、バナケンは左に持ち替えてラストパス。抜け出したFWニコロ・トレソルディがゴール右斜め前から流し込み、1-0とした。
さらに前半39分、ブルージュはバナケンの左CKからゴール前を攻め込み、DFアレクサンダル・スタンコビッチの強烈なヘディングシュートはGKフィリップ・ケーンのセーブに阻まれたが、こぼれ球を拾ったFWカルロス・ボルジェスの折り返しにオニェディカが反応。左足ワンタッチで押し込み、2-0とした。
なおも止まらないブルージュは前半42分、今度はMFクリストス・ツォリスのFKでゴール前を攻め込むと、これをDFジョエル・オルドニェスがヘディングで折り返し、バナケンがボレーシュート。南野も寄せていたが、見事なシュートがゴール右隅に突き刺さり、3-0となった。一方、モナコはPK1本のみのシュートにとどまり、一方的な前半となった。
モナコは後半開始時、MFアラジ・バンバとDFカイオ・エンリケに代わってMFママドゥ・クリバリとDFティロ・ケーラーを投入。だが、ブルージュが中盤にブロックを構えるなか、ボールを握りながらも攻めあぐねる時間が続いた。そうした中、南野はボール保持時にトップ下の位置で攻撃に関わる狙いを強めていた。
モナコは後半18分、バログンとビーレスに代わってFWアンス・ファティとFWジョージ・イレニケナを投入。バルセロナから今夏加入のファティはこれがモナコでのデビュー戦となり、左サイドハーフに入った。その直後、モナコはトップ下に回った南野のボール奪取からショートカウンターを仕掛けたが、アクリウシュのシュートがジャッカースに阻まれた。
すると後半30分、クラブ・ブルージュはカウンターから途中出場のDFジョアカン・セイが左サイドを攻め込むと、グラウンダークロスはモナコ守備陣の間を流れてボックス内に入り、FWママドゥ・ディアコンが左足で突き刺して4-0とした。昨季スタッド・ランスでMF伊東純也らとプレーしていたディアコンはCL本大会デビュー戦で初ゴールとなった。
厳しい時間が続くモナコは後半38分、南野が振り向きざまに左足ミドルシュートを狙うも、惜しくも枠外。南野は同アディショナルタイム1分にもゴール右斜め前から積極的なシュートを放ち、最後まで勢いを見せていた。
すると後半アディショナルタイム2分、南野は右CKからペナルティエリア左でフリーになり、完璧なトラップから冷静なパスの判断でファティに渡すと、ファティが強烈な右足シュートをゴールに突き刺す。ファティはモナコデビュー戦で初ゴールを飾り、南野にはアシストがついた。だが、試合はそのままタイムアップ。モナコは得失点差も重要なリーグフェーズで厳しい大敗スタートとなった。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、MF南野拓実所属のモナコ(フランス)がクラブ・ブルージュ(ベルギー)に1-4で敗れた。左サイドハーフで先発した南野は大敗の中でも、前半のPK獲得につながるスルーパスなど随所にチャンスを演出。終了間際にはFWアンス・ファティの新天地デビュー戦初ゴールをアシストし、存在感を放った。
モナコは前半8分、ハーフウェーライン付近でのボール奪取からFWフォラリン・バログンがポストプレーで落とすと、南野がワンタッチで背後に浮き球パス。これに抜け出したFWマイカ・ビーレスがGKシモン・ミニョレに倒され、PKを獲得した。ところがMFマグネス・アクリウシュのPKはミニョレがセーブ。37歳ベテランの大仕事で試合の均衡は保たれた。
そんなミニョレだったが前半16分、自陣ペナルティエリア内で相手のパスミスを処理した際、右足太ももの内転筋を負傷。同19分、ベルギー・リーグで出場機会を得ているGKノルディン・ジャッカースが投入された。
それでもブルージュがここから圧巻のゴールラッシュを見せた。まずは前半32分、MFラファエル・オニェディカの縦パスがMFハンス・バナケンの足元に入ると、バナケンは左に持ち替えてラストパス。抜け出したFWニコロ・トレソルディがゴール右斜め前から流し込み、1-0とした。
さらに前半39分、ブルージュはバナケンの左CKからゴール前を攻め込み、DFアレクサンダル・スタンコビッチの強烈なヘディングシュートはGKフィリップ・ケーンのセーブに阻まれたが、こぼれ球を拾ったFWカルロス・ボルジェスの折り返しにオニェディカが反応。左足ワンタッチで押し込み、2-0とした。
なおも止まらないブルージュは前半42分、今度はMFクリストス・ツォリスのFKでゴール前を攻め込むと、これをDFジョエル・オルドニェスがヘディングで折り返し、バナケンがボレーシュート。南野も寄せていたが、見事なシュートがゴール右隅に突き刺さり、3-0となった。一方、モナコはPK1本のみのシュートにとどまり、一方的な前半となった。
モナコは後半開始時、MFアラジ・バンバとDFカイオ・エンリケに代わってMFママドゥ・クリバリとDFティロ・ケーラーを投入。だが、ブルージュが中盤にブロックを構えるなか、ボールを握りながらも攻めあぐねる時間が続いた。そうした中、南野はボール保持時にトップ下の位置で攻撃に関わる狙いを強めていた。
モナコは後半18分、バログンとビーレスに代わってFWアンス・ファティとFWジョージ・イレニケナを投入。バルセロナから今夏加入のファティはこれがモナコでのデビュー戦となり、左サイドハーフに入った。その直後、モナコはトップ下に回った南野のボール奪取からショートカウンターを仕掛けたが、アクリウシュのシュートがジャッカースに阻まれた。
すると後半30分、クラブ・ブルージュはカウンターから途中出場のDFジョアカン・セイが左サイドを攻め込むと、グラウンダークロスはモナコ守備陣の間を流れてボックス内に入り、FWママドゥ・ディアコンが左足で突き刺して4-0とした。昨季スタッド・ランスでMF伊東純也らとプレーしていたディアコンはCL本大会デビュー戦で初ゴールとなった。
厳しい時間が続くモナコは後半38分、南野が振り向きざまに左足ミドルシュートを狙うも、惜しくも枠外。南野は同アディショナルタイム1分にもゴール右斜め前から積極的なシュートを放ち、最後まで勢いを見せていた。
すると後半アディショナルタイム2分、南野は右CKからペナルティエリア左でフリーになり、完璧なトラップから冷静なパスの判断でファティに渡すと、ファティが強烈な右足シュートをゴールに突き刺す。ファティはモナコデビュー戦で初ゴールを飾り、南野にはアシストがついた。だが、試合はそのままタイムアップ。モナコは得失点差も重要なリーグフェーズで厳しい大敗スタートとなった。