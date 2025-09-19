Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤ (2)¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¨¥Ç¥£¥¢ <3935> ¡¡1,265±ß¡¡(+74±ß¡¢+6.2¡ó)
¡¡¥¨¥Ç¥£¥¢ <3935> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£18Æü¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á¸þ¤±¥²ー¥à¡ÖéÌ·î¤ÎÌë¡Ê¤¤²¤Ä¤Î¤è¤ë¡Ë¡×¤òÍèÇ¯1·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖéÌ·î¤ÎÌë¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¹â¹»À¸¤¬ÂçÎÌ»¦¿Í»ö·ï¤Î¡ÖÅö»ö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ýµ¶þ¤È¤·¤¿¶õµ¤´¶¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÇÀÂ¼¤ËÅ¾À¸¡£»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¸«¤Ä¤±À¸¤»Ä¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¿¥¤¥à¥êー¥×¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥éー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥¹¥¿ー¥·ー¥º <3083> ¡¡854±ß¡¡(+48±ß¡¢+6.0¡ó)
¡¡¥¹¥¿ー¥·ー¥º <3083> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï17Æü¡¢ÏÂ²Î»³¸©µª¤ÎÀî»Ô¤Ç2´ðÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öµª¤ÎÀîÅí»³Ä®ÃßÅÅ½ê¡×¤Î·úÀß¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£±¿Å¾³«»Ï¤Ï26Ç¯1·î½é½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¶ÈÀÓ¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÃßÅÅ½ê¤Ï4Æü¤Ë¹©»öÃå¹©¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡Öµª¤ÎÀî¾åÅÄ°æÃßÅÅ½ê¡×¤È¤È¤â¤ËÇ¯Æâ¤Ë´°À®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Æ±¼Ò¤Ï12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¤Ë3¥«½ê¤ÎÃßÅÅ½ê¤ÎÃå¹©¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯2·î´ü¤Ë¤Ï¹ç·×5¥«½ê¤Î±¿Å¾³«»Ï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Åì¥¨¥ì¥¯ <8035> ¡¡25,455±ß¡¡(+1,205±ß¡¢+5.0¡ó)
¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó <8035> [Åì¾Ú£Ð]¤¬10ÆüÂ³µÞ¿¡£È¾Æ³ÂÎ¼çÎÏÌÃÊÁ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄìÃÍ·÷¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËþ¤ò»ý¤·¤ÆÆ°¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Æü17Æü¤Þ¤Ç9Ï¢Æ¤òµÏ¿¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë4500±ß¶á¤¤¾å¾º¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü17Æü¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÇÇäÇãÂå¶â¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢³ô²Á¤â5¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¹â¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤¬¡¢18Æü¤â¥¹¥Ôー¥ÉÄ´À°¤ÎÇä¤ê¤ËÂÐ¤·Ë¡¿Í¶Ú¤È¤ß¤é¤ì¤ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü17Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX»Ø¿ô¡Ë¤¬10±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿ー¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«Æ±¼Ò³ô¤Ï¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤âºÇ¶á¤ÏÁí¤¸¤Æ¶¯µ¤¤Ç¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âÀè¹â´üÂÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¢£ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à <4072> ¡¡3,680±ß¡¡(+170±ß¡¢+4.8¡ó)
¡¡ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4072> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£18Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¸¦µæ¡¦³«È¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ë£Á£ì£ô£Ø¡¡£Ò£å£ó£å£á£ò£ã£è¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¥¢¥ë¥È¥¨¥¯¥¹¼Ò¡Ë¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥È¥¨¥¯¥¹¼Ò¤¬³«È¯Ãæ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óJapan¡¡Smart¡¡Chain¡ÊJSC¡Ë¤È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿BtoC¸þ¤±Î®ÄÌ¡¦·èºÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥éµÚ¤Ó¼¡À¤Âå·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Æ¥¹¥¿ー¥º <3687> ¡¡1,870±ß¡¡(+81±ß¡¢+4.5¡ó)
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥º <3687> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤ÎÍÎÏÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¥Þ¥Íー¤â¤ä¤äÎ¥»¶µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸µÍè¿Íµ¤ÁÇÃÏ¤ËÉÙ¤àÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¯¡¢Á´ÂÎ»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ·÷¤òÁö¤ë¤Ê¤«¤Ç²þ¤á¤ÆÇã¤¤¤òÍ¶Æ³¡¢Ä¾¶á¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹À¯ºö¤ËÍí¤ß³ô²Á¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤¬¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢ÊÆ¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤¬±Ñ¹ñ¤ËÆüËÜ±ß´¹»»¤Ç6Ãû±ß°Ê¾å¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤À¤¬¡¢ÆüËÜÀ½Éôºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬º£·î9Æü¤Ë»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤Ê¤É¤Î»ëÀþ¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤Î´ØÏ¢³ô¤Ë¸þ¤«¤¦·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Û¥®¥á¥Ç <3593> ¡¡5,400±ß¡¡(+180±ß¡¢+3.5¡ó)
¡¡¥Û¥®¥á¥Ç¥£¥«¥ë <3593> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£18ÆüÄ«Êý¡¢¥Þー¥¸¥ãー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±±ÑÊ¸µ»ö¤ÎÇÛ¿®¤Ç¡¢Èó¸ø³«²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤¬¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÆÅÙÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÈó¸ø³«²½¤Î¸¡Æ¤¤ò´Þ¤á¤¿´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀïÎ¬ÅªÁªÂò»è¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸¡Æ¤¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·èÄê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó <6016> ¡¡9,990±ß¡¡(+290±ß¡¢+3.0¡ó)
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <6016> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬17Æü¡¢À¯ÉÜ¤¬2035Ç¯¤Î¹ñÆâÂ¤Á¥¶È¤ÎÇ¯´ÖÂ¤Á¥ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤ÈÊóÆ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÂ¤Á¥´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤òÊª¿§¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Ì¾Â¼Â¤Á¥½ê <7014> [Åì¾Ú£Ó]¡¢»°°æ£Å¡õ£Ó <7003> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¸ÅÌîÅÅµ¤ <6814> [Åì¾Ú£Ð]¡¢Ãæ¹ñÅÉÎÁ <4617> [Åì¾Ú£Ð]¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥ì¥¹ <3696> ¡¡2,583±ß¡¡(+67±ß¡¢+2.7¡ó)
¡¡¥»¥ì¥¹ <3696> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£18Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ËÀÁµá½ñ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦AI¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶ÈÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥«ー¥É·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¥é¥Ü¥ë¤¬¡¢Áí³ÛÌó32²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£·×7¼Ò¤ÎÅê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤¿Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤êÌó10²¯±ß¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤Ë¤è¤êÌó22²¯±ß¤Î¥Ç¥Ã¥ÈÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Ä´Ã£»ñ¶â¤Ï¡¢´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ëAI¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ölabol¡Ê¥é¥Ü¥ë¡Ë¡×µÚ¤Ó¡Ölabol ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¡×¤Îµ¡Ç½³È½¼¤Ë²Ã¤¨¡¢M¡õA¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¢AI¸¦µæ³«È¯¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÍÑ¤¤¡¢À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¢££ç£õ£í£é <3903> ¡¡629±ß¡¡(+16±ß¡¢+2.6¡ó)
¡¡£ç£õ£í£é <3903> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£18Æü¡¢¿·ºî¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ¥ª¥é¥ª¥é¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ò9·î25Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ò¼«Í³¤ËÊÔÀ®¤·¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿É¬»¦µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤ëÀï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡£9·î16Æü»þÅÀ¤Ç»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï80Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Õ¥£¥Ê£È£Ä <4419> ¡¡1,268±ß¡¡(+31±ß¡¢+2.5¡ó)
¡¡£Æ£é£î£á£ô£å£ø£ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4419> [Åì¾Ú£Ç]¤¬È¿È¯¡£18Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ä¾®ÇäÅ¹¸þ¤±¤ÎÅ¹ÊÞ³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÏÅ¹ÊÞ»ÜÀß³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë³«¶È¡¦¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¢Å¹ÊÞÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¥Çー¥¿¤ä¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ê¤É¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Çー¥¿¤ÈÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ¹ÊÞ³«È¯¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¡¦ºÇÅ¬²½¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò½õ¤±¤ë¥Äー¥ë¡ÖDataLensÅ¹ÊÞ³«È¯¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤ÊÅ¹ÊÞ³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡ÖDataLensÅ¹ÊÞ³«È¯¡×¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ä³È½¼¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åì¥¨¥ì¥Ç¥Ð <2760> ¡¡3,050±ß¡¡(+63±ß¡¢+2.1¡ó)
¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¥Ç¥Ð¥¤¥¹ <2760> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï18Æü¡¢ÊÆ¥°¥êー¥ó¡¡¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤ÈÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Åý¹ç·¿´ë¶ÈÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸³èÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë£È£Ä <2389> ¡¡2,001±ß¡¡(+31±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2389> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï18Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥ª¥×¥È¤¬£Ì£å£á£î£Ç£ï¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¹¹ð¤Ê¤É¤ÎLP¡Ê¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ØÆþ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë»ê¤ë¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡ÊCVR¡Ë¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë±¿ÍÑ·¿LPO¤Î¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤ò¡¢AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖShioume AI¡×¤ÎÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡££Ì£å£á£î£Ç£ï¤¬Å¸³«¤¹¤ëCVR²þÁ±¥Äー¥ë¤Î¼«Æ°ºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤È¡¢¥ª¥×¥È¤¬»ý¤ÄLPO¤Î¸ú²Ì²þÁ±¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇLPO¤Ï¸¡¾Ú¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢PDCA¡Ê·×²è¡¦¼Â¹Ô¡¦É¾²Á¡¦²þÁ±¡Ë¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ôー¥ÉÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£LPO¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤òºÇ¾®²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥µ¥ó¥±¥ó <6707> ¡¡7,646±ß¡¡(+78±ß¡¢+1.0¡ó)
¡¡¥µ¥ó¥±¥óÅÅµ¤ <6707> [Åì¾Ú£Ð]¤¬È¿È¯¡£17Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼«¼Ò³ô417Ëü2700³ô¡Ê¾ÃµÑÁ°È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î16.63¡ó¡Ë¤ò10·î3ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï2092Ëü5360³ô¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨18Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
