EXILE TRIBE（一族）らが所属する「LDH」が創業記念日の18日、都内でイベントを開き、6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR」を来年に開催すると発表した。祭典に出演する総勢16組、32人のアーティストが出席。前回の2020年は新型コロナ禍でイベントのほとんどが中止となっただけに三代目 J SOUL BROTHERSのNAOTO（42）は「6年ぶりのリベンジの機会。あの時のたまった思いを晴らす時が来た」と気合を込めた。

開幕を告げるのは、今年大みそかのTHE RAMPAGEのカウントダウンライブだ。川村壱馬（28）は「先陣を切る特攻隊長のようなつもりで挑む」と意欲。その後はLIL LEAGUEが来年1月15日から全国ツアーをスタートさせる。他にも人気プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」のライブや、f5veら女性グループたちによる「LDH Girls EXPO」なども開催される。

前回は祭典が始まって間もない20年2月26日、政府が大規模イベントの中止や延期を要請。同日、京セラドーム大阪で予定していたEXILEの公演が急きょ取りやめになっており、橘ケンチ（45）は「あの時の悔しさは今でも忘れない」と振り返った。

同年は未発表だったイベントを含む全334公演が中止に。多くの所属アーティストが涙を流し、LDHは経営的にも大きなダメージを受けた。その後、THE RAMPAGEやFANTASTICSらが台頭し、22年にはLDH史上最大規模のオーディションを開催してLIL LEAGUEらを発掘。「リベンジ」を果たす準備は整っており、GENERATIONSの小森隼（30）は「成長した姿を見せたい」と意気込んだ。 （吉澤 塁）