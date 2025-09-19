12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 18日（木）には予選ラウンドのプールA、C、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。

波乱の展開が多い今大会だが、大会7日目も1戦目から下剋上が起きる。プールHではセルビア代表がブラジル代表をストレートで下し、チェコ代表が中国代表に勝利したため、ブラジルの予選ラウンド敗退が決まった。

また、プールCではオリンピック2連覇中のフランス代表がアルゼンチン代表にフルセットの末敗れて予選敗退が決定。そしてプールAのフィリピン代表はイラン代表相手に健闘したがあと一歩及ばず、母国開催での決勝ラウンド進出は叶わなかった。

世界バレーはいよいよ決勝ラウンドに突入。負けたら終わりの戦いが20日（土）から始まる。

【世界バレー男子2025 9月17日結果】

ブラジル 0-3 セルビア

第1セット 22-25｜第2セット 20-25｜第3セット 22-25



フィンランド 3-1 韓国

第1セット 25-18｜第2セット 25-23｜第3セット 17-25｜第4セット 25-21



エジプト 0-3 チュニジア

第1セット 19-25｜第2セット 18-25｜第3セット 22-25



ベルギー 3-0 アルジェリア

第1セット 25-22｜第2セット 25-20｜第3セット 25-12



フィリピン 2-3 イラン

第1セット 25-21｜第2セット 21-25｜第3セット 25-17｜第4セット 23-25｜第5セット20-22



フランス 2-3 アルゼンチン

第1セット 26-28｜第2セット 23-25｜第3セット 25-21｜第4セット 25-20｜第5セット 12-15



チェコ 3-0 中国

第1セット 26-24｜第2セット 25-19｜第3セット 25-18



イタリア 3-0 ウクライナ

第1セット 25-21｜第2セット 25-22｜第3セット 25-18

【世界バレー男子2025 ラウンド16対戦カード】

チュニジア（A1位） vs チェコ（H2位）

セルビア（H1位） vs イラン（A2位）

アメリカ（D1位） vs スロベニア（E2位）

ブルガリア（E1位） vs ポルトガル（D2位）

ポーランド（B1位） vs カナダ（G2位）

トルコ（G1位） vs オランダ（B2位）

アルゼンチン（C1位） vs イタリア（F2位）

ベルギー（F1位） vs フィンランド（C2位）

