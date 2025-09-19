Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÈïÇúÃÏÄ¹ºê¤Ø¡¡Àï¸å50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î»×¤¤¡Ê1995Ç¯8·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¡Ú¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¤Îµ²±¡Û
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢9·î12Æü¤«¤éÈïÇúÃÏ¡¦Ä¹ºê¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀïË×¼Ô¤ò°ÖÎî¤µ¤ì¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ëº£Ç¯¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÎ²²«Åç¤ä²Æì¡¢¹Åç¤Ë¤âË¬¤ì¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÎî¤ò°Ö¤á¤é¤ì¤¿¡£
º£¤«¤é30Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢º£¤Î¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬Àï¸å50Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¹ºê¡¦¹Åç¡¦²Æì¡¦ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤ò½ä¤ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ê¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯8·î19ÆüÊüÁ÷¡Ö¹Ä¼¼¤´°ì²È¡×¡ÊÂè835²ó¡¡Î¾ÊÅ²¼¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¡ÁÄ¹ºê¡¦¹Åç¡¦²Æì¡¦Åìµþ¡Á¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤ÏÅö»þ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ò¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¡×¡¢¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ò¡Ö¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡×¤ÈµºÜ¤¹¤ë¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡ÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°Åµ¤Ø
½ªÀïµÇ°Æü¤Î8·î15Æü¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¤Î´Ý¸ø±à¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¡×¤Ë¤´½ÐÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢Â¼»³ÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ³¦¤ÎÂåÉ½¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿°äÂ²¤é¤ª¤è¤½8000¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿310Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¡¤ª¤³¤È¤Ð¡Õ
¤µ¤¤ÎÂçÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âº¤¤Ì¿¤ò¼º¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ä¤½¤Î°äÂ²¤ò»×¤¤¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½ªÀï°ÊÍè¤¹¤Ç¤Ë50Ç¯¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿±ý»þ¤ò»×¤¤¡¢´¶³´¤ÏÀ¿¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ËÎò»Ë¤ò¸Ü¤ß¡¢ÀïÁè¤Î»´²Ò¤¬ºÆ¤Ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ì¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¡¢Á´¹ñÌ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àï¿Ø¤Ë»¶¤ê¡¢Àï²Ò¤Ë¤¿¤ª¤ì¤¿¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢¿´¤«¤éÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È²æ¤¬¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¡¢°äÂ²¤ÎÂåÉ½¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÎî¤Ë²Ö¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å50Ç¯¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¡¡Ä¹ºê¸©¤´Ë¬Ìä
¤È¤³¤í¤ÇÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Àï¸å50Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î26Æü¡¢ºÇ½é¤ÎË¬ÌäÃÏ¡¢Ä¹ºê¸©¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¤Ï¡¢Ê¿À®3Ç¯7·î¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²Ð¤Ë¤è¤ëÈïºÒÃÏ¤ª¸«Éñ¤¤°ÊÍè¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤Þ¤º¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤ò¤´Ë¬Ìä¡£
Ê¿ÏÂµ§Ç°Áü¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¡¢¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤è¤½10Ëü2000¿Í¤Î¿ÍÃ£¤Î»àË×¼ÔÌ¾Êí¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÖÎîÈê¤ËÇò¤¤²ÖÂ«¤ò¸¥¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¸¶Çú»ñÎÁ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈïÇúÄ¾¸å¤ÎÄ¹ºê»ÔÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£¡Ê¤¦¤Ä¡Ë¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÛÆâ¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È½ä¤é¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î°äÉÊ¤òÁ°¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¹Åç¤´Ë¬Ìä¡¡¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎîÈê¤Ø
Íâ27Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¼¡¤ÎË¬ÌäÃÏ¡¢¹Åç¸©¤Ø¡£
¸¶Çú»àË×¼Ô°ÖÎîÈê¤ËÇò¤¤µÆ¤Î²Ö¤ò¶¡¤¨¤é¤ì¡¢µ¾À·¼Ô¤ª¤è¤½18Ëü7000¿Í¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¿¢¼ùº×¤ÎÀÞ¤ê¤Ë¤â»²ÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸åÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¿ÍÃ£¤ª¤è¤½300¿Í¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÇúÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¡ÖÁÒ³Ý¤Î¤¾¤ß±à¡×¤ò¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÅ²¼¡¢ÀïÁè¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿ÏÂ¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¡¢¹ø¤ò¤«¤¬¤á¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÅ²¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢Ê¿ÏÂ¤¬¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤µ¤·¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å50Ç¯¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¡¡²Æì¤´Ë¬Ìä
¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë8·î2Æü¡¢Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ÎË¬ÌäÃÏ¡¢²Æì¸©¤ò¤ªË¬¤Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆìºÇÂç¤Î·ãÀïÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿»åËþ»Ô¡¦ËàÊ¸¿Î(¤Þ¤Ö¤Ë)¤ÎµÖ¤ËÎ©¤ÄÊ¿ÏÂµ§Ç°Æ²¡£
Ê¿ÏÂµ§Ç°Áü¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¡£¤³¤Î¸å¡¢°äÂ²¤Î¿ÍÃ£°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡¢¡Ö50Ç¯Á°¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ(¤¤¤·¤¸)¡×¤Ø¡£
¤³¤Î¡ÖÁÃ¡×¤Ë¤Ï¡¢²ÆìÀï¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ³°¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³°¹ñ¤Î¿Í¡¹¤â´Þ¤á¡¢¤ª¤è¤½23Ëü¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢°ì²È5¿ÍÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿Èê¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¤´ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë½ä¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²
Å·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ëÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤Ø¤Î¤´»²ÇÒ¡£
¤³¤Î°ÖÎîÆ²¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀïÁèµ¾À·¼Ô¤Î°ä¹ü¤â¹ç¤ï¤»¤Æ°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ª¤è¤½16Ëü¿Í¤ÎÎî¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²300¿Í¤¬»²Îó¤¹¤ë¤Ê¤«Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÎîÁ°¤Ë²ÖÂ«¤ò¤µ¤µ¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀïÁèµ¾À·¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÖÎî¤ÎÎ¹¡×¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ¾À·¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ÎÀï¤¤¤ËÏ¢¤Ê¤ëÁ´¤Æ¤Î»à¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¡¢°äÂ²¤ÎÈá¤·¤ß¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
