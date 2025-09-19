À¤³¦¤Î¡Ö¤¤¤Þ¥¤¥±¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬Áª¤Ö¡¢´¶À¤È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤òËþ¤¿¤¹¥Û¥Æ¥ë¡ØÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
2020Ç¯10·î¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡×¡£
¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ëÊÆ¹ñ¿Í¥¤¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥ì¡¼¥¬¡¼¤È·¨ ¸¦¸ã»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÅìµþ¤Î¤ªÞ¯Íî¤ÊÂç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡£
¤½¤Î³èµ¤¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢Àª¤¤¤Ï¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¶¥Áè·ã¤·¤¤Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¡¢À®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©£±Çñ¤ÎÂÚºß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡È¶õÃæ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡É¡£Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ª½Ð·Þ¤¨
31³¬¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó²£¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡£¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï³ÆÅÔ»Ô¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂ¿¤á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë
¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2018Ç¯¤Î¾å³¤¡£Ë¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¸½ÃÏPR¤¬¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤¤¤Þ¾å³¤¤Î¥¤¥±¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤«¤éË¬¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤Ï¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬Åìµþ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
µÒ¼¼¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ËÌÌ¤·¤Æ¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ó¥ë¤æ¤¨¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼Î¨¤¬¹â¤¤¡£¡Ö¥¥ó¥° Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥Ó¥å¡¼¡×¡Ê42Ö¡Ë¡££±Çñ£±¼¼¡ï113,850¡Á
SNS¤Ç¡ÖÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡×¤Î²èÁü¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤ªÞ¯Íî¤ÊÈþ½÷¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¾×·â¤Ï½ÉÇñµÒ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
·é¤¤¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏ²¼¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Ë½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
´ÛÆâÁ´ÂÎ¤Ë¼«Á³ÁÇºà¤òÂ¿¤¯ÇÛ¤·¡¢µÒ¼¼¤ÎÈâ¤Ë¤âÌµ¹¤¤ÎÌÚ¤ò»ÈÍÑ¡£Ï²¼¤ËÍ¾·×¤Ê¾þ¤ê¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÀÅ¼ä¤ò½õÄ¹¤¹¤ë
¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µÒ¼¼Á°¤ÎÏ²¼¤äÀìÍÑ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤ÎÉþ¤Î»ÅÎ©¤Æ¤¬¤è¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤ÖÄí±à¡ØThe Jade Room + Garden Terrace¡Ù¤Î¿©»ö¤ÈÅìµþ¤ÎÀä·Ê¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡ª
¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØThe Jade Room + Garden Terrace¡Ù¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡£ÃÏ¾å140m¤«¤éÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò´Ö¶á¤ËË¾¤ß¡¢ÉâÍ·´¶¤âËþÅÀ¤À
Èà¤é¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÌÐ¤ë¿¢ºÏ¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢°ìÁØ³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÆ´¤ì¤ë¿Í¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×»ÅÍÍ¤ÎÁõ¤¤¤Ç½¸¤¤¡¢¤ªÞ¯Íî¤Î¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ê¥¨¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥·¥å¥ì¡¼¥¬¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£Èà¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆNY¤ËÅÁÀâ¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª54¡×¤ò³«¶È¤·¡¢¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀè¶î¤±¤âºî¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¡È¿Í¡É¤³¤½¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤È½ÏÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶õ´Ö¤È¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò¿ø¤¨¤¿¤Î¤À¡£
Ëè½µ¿åÍË¤ÏDJ¥Ê¥¤¥È¡£¥Û¥Æ¥ë¥²¥¹¥È¤ä´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡ØLobby Bar¡Ù
¡ØLobby Bar¡Ù¤ÏËè½µ¿åÍË20:00¡Á23:00¤ËDJ¤¬¶õ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âDJ¤¬³èÌö¡Ê¼Ì¿¿¤ÏDJ Haruna¡Ë
¡ÖÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡õ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÇòÀîËãÈþ»á¡£
Èà½÷¤¬ÃÎ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¥Û¥Æ¥ë¤òºÌ¤ê¡¢µ¤±Ô¤ÎDJ¤¬¤¤¤¤²»¤òÎ®¤¹¤«¤é¡¢Åìµþ¤Î¡È¤¤¤Þ¡É¤òÉ½¤¹¶õµ¤¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ËÉº¤¦¡£·ë²Ì¡¢³Æ¼ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¡¼50¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ø
¾Æ¿ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¹õÅÉ¤ê¤ÎÌÚ¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢¹õÂçÍýÀÐ¤ÎÃÈÏ§¤ä¶âÇó¥¢¡¼¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡ØGold Bar at EDITION¡Ù
¿©¸å¡¢Ìë11»þ¤Ë¡ØGold Bar at EDITION¡Ù¤Ë¹Ô¤¯¤ÈËþÀÊ¡£½µËö¤Ï¿¼Ìë£²»þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡£¶¹¤¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÅ¶¨¤»¤ºÅìµþ¤ÎÌë¤òÍ·¤Ó¤¿¤¤³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Ãý¤êÅÝ¤¹Èà¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¼«¼¼¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢°ìÅ¾ÀÅ¼ä¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³«¶È°ÊÍè¤º¤Ã¤È¥¤¥±¥¤¥±¡×¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤À¤Ã¤¿¸×¥ÎÌç¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤ËÌöÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡§Åìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç
½»½ê¡§¹Á¶è¸×¥ÎÌç£´-£±-£±
TEL¡§03-5422-1600
ÎÁ¶â¡§£±Çñ£±¼¼¡ï113,850¡Á
Éô²°¿ô¡§206¼¼