矢沢永吉、18年ぶりオールナイトニッポンに降臨！ 9月26日22時放送、ゲストは佐久間宣行P
矢沢永吉が9月26日22時放送の『オールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送ほか）を担当することが決まり、このほど収録が行われた。矢沢が『オールナイトニッポン』のパーソナリティーを務めるのは、2007年9月20日以来、18年ぶり。
【写真】意外な2ショットに！ 矢沢永吉＆ゲストの佐久間宣行
矢沢は1975年9月21日に「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビューしてから今年で50年を迎え、精力的に活動を続けている。9月24日には、6年ぶり通算35枚目となる最新オリジナルアルバム『I believe』をリリース。11月8・9日には、日本人アーティスト最年長となる東京ドームの2DAYS公演が行われ、11月14日から年末の12月20日まで日本武道館を含む全国ツアーが開催される。日本武道館公演は歴代最多記録となる160回を記録する見込みだ。
そんな矢沢に「ソロデビュー50周年を迎えてのメッセージを全国に発信して欲しい」とニッポン放送が特番をオファーし、今回、18年ぶりの『オールナイトニッポン』が実現することとなった。ゲストには、『オールナイトニッポン0（ZERO）』水曜日のパーソナリティーを担当する、テレビプロデューサーの佐久間宣行を迎える。
佐久間との初対談では、「2006年に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の思い出」「音楽を作り続けること」「活動する上での源泉」などについてトーク。また幅広い年代から寄せられた熱いメッセージ、人生相談にも答えていく。
『矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送ほかにて9月26日22時放送。
【写真】意外な2ショットに！ 矢沢永吉＆ゲストの佐久間宣行
矢沢は1975年9月21日に「アイ・ラヴ・ユー、OK」でソロデビューしてから今年で50年を迎え、精力的に活動を続けている。9月24日には、6年ぶり通算35枚目となる最新オリジナルアルバム『I believe』をリリース。11月8・9日には、日本人アーティスト最年長となる東京ドームの2DAYS公演が行われ、11月14日から年末の12月20日まで日本武道館を含む全国ツアーが開催される。日本武道館公演は歴代最多記録となる160回を記録する見込みだ。
佐久間との初対談では、「2006年に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の思い出」「音楽を作り続けること」「活動する上での源泉」などについてトーク。また幅広い年代から寄せられた熱いメッセージ、人生相談にも答えていく。
『矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD』は、ニッポン放送ほかにて9月26日22時放送。