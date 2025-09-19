◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―７ＤｅＮＡ（１８日・バンテリンドーム）

横浜高の５年先輩・涌井のスライダーを捉えた打球は、一直線で右中間席中段に飛び込んだ。２点ビハインドの５回２死一、二塁。ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３３）が１７号逆転３ラン。チームを今季初の６連勝に導き、３位・巨人との差を２ゲームに広げる殊勲弾に、「２死からチャンスを回してもらったので、ランナーをかえすことに集中して打席に入ることができた」と、納得の表情を浮かべた。

涌井からのアーチは、１６年のオールスター第２戦（涌井は当時ロッテ）以来で、公式戦では初めて。「偉大な先輩」とリスペクトすると同時に「今のチーム状況では、相手が誰という意識はない」と勝負に徹してバットを振り抜いた。

後輩石田裕に白星 先輩を打ち砕き、白星をプレゼントした２年目右腕の石田裕は横浜生まれで、少年時代から背番号２５を応援していた生粋のＤｅＮＡファン。「２軍で頑張ってる姿を見てきた」１０歳下のかわいい後輩との共闘に「年を重ねたなと思いますね」とほほ笑んだ。

８月は月間打率３割５分５厘、８本塁打と完全復活を印象づけたが、９月は前日まで１２試合で打率１割８分９厘、２本塁打と下降気味。宮崎の故障離脱で慣れない三塁守備にも苦闘しながら、１０日の阪神戦（甲子園）以来、出場６試合ぶりのアーチ。６回にもマルテから適時打を放ち、８月３０日の中日戦（横浜）以来、同１４試合ぶりのマルチ安打。１７号は離脱中の牧を抜いてチームトップに躍り出た。

昨年は３位からのし上がった下克上ロード。今年は１つ上からのスタートが見えてきた。頼れるベテランは「ホームでＣＳ（開催）を決められるように頑張りたい」と、力強く２位確保を誓った。（星野 和明）