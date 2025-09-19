引退リビア主将の求めに応じ…コート上で上半身裸に

バレーボールの男子世界選手権で17日、日本代表の宮浦健人が対戦チーム主将の求めに応じてコート上でユニホームを脱ぎ交換。大観衆の前で披露したムキムキの肉体に、日本のファンが驚愕している。

試合後のコート上で、いきなりユニホームを脱ぎ始めた宮浦に、スタンドからは女性ファンの大歓声が上がった。アンダーシャツは着ていない。身長190センチの均整が取れたボディー。腹筋はキッチリ6つに割れている。

この日、日本は1次リーグ最終戦でリビアと対戦し、3-0のストレート勝ちを収めた。宮浦はこの試合後、引退するリビアの42歳主将、フォアド・エルマールグの求めに応じてコート上でユニホームを脱ぎ交換した。肉体に驚いた日本のファンからは、X上にコメントが並んだ。

「宮浦様がいきなり脱ぎ出したからびっくりしましたので」

「宮浦選手の筋肉良質すぎるだろう…」

「全然筋肉フェチとかじゃないけど宮浦はなんかやばかった」

「宮浦さんの良さが世界中に広まってしまった」

「現地の客席のお姉さん達が阿鼻叫喚すぎて笑った」

「ほっこりすると共に肉体美の綺麗さに目を奪われます…」

「宮浦の肉体美マジで良い。これ私の友達失神してんだろうな」

「宮浦の上裸姿はドラゴンボールにでてきてもおかしくないくらいムキムキだった」

「宮浦健人の筋肉をこんな無料で見てもいいんですか？」

この場面を見守った日本代表選手たちのリアクションも注目されており「宮浦くんの筋肉がお目見えした時、藍くんが手で眼鏡作ってるの流石に笑った」という声もあった。

フィリピンの放送局「ワン・スポーツ」によると、宮浦とユニホーム交換したエルマールグは通訳を介して「（宮浦が）私の息子にソックリなんだ」「ここに来る前、（宮浦との）ユニホーム交換をすると決めていた。それを息子に渡すつもりだ」とコメントしていたという。



（THE ANSWER編集部）