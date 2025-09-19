¡Ú¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¡Û¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡¡ºäÏ©Ã±Áö¥é¥¹¥È1F12ÉÃ2¡¡È¾Ëå¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ø¹¥È¿±þ
¡¡·»¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÚÍËÄÉ¤¤¤Ç¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼¤Ø¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¥É¥¥¥é¥É¡¼¥ì¥¹¡£Á°Æü¤ÎÈþ±º¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿È¾Ëå¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤È¤Ï¤³¤³¤Ç½éÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÜÅÄ»Õ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Î¥¯¥é¥¹¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È½©»ÏÆ°Àï¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥ê¥Ï¤ÏºäÏ©¤ÇÃ±Áö¡£¥¥Ó¥¥Ó¤È¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÅÐºä¤·¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿Áö¤ê¤ÏÇ÷ÎÏ½½Ê¬¡£·Ú¤¯»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¹¥È¤Ïµ¡ÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢4F53ÉÃ5¡Á1F12ÉÃ2¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö»×ÏÇÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤º¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È8¡¢9Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÍè¤À¤±¤ÉÀè½µËö¤è¤ê°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾å¾º¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡Ì¾ÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»º¤ó¤ÀÁ¾ÁÄÊì¥¦¥¤¥ó¥É¥¤¥ó¥Ï¡¼¥Ø¥¢¤«¤éÏ¢¤Ê¤ëÍ¥½¨¤ÊÊì·Ï¡£Ëå¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÏºòÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê5Ãå¡Ë¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¡¢ÍÇÏµÇ°¤òÍ¥¾¡¤·¤¿¡£·»¤ÏG1µé¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½Å¾Þ¤ÇÁ±ÀïÂ³¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÇÏ¤Ï¼ã¤¤¡£½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤»¤Æ½©¤ÎG1¤Ø¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡£Ãæ»³2200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¼ê¤´¤ï¤¤Ëå¤ò²¼¤·¤¿Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£