「西武２−１オリックス」（１８日、ベルーナドーム）

勝利という形では報われなかったが、今季２度目の先発となったオリックス・山下が怪物ぶりを発揮。パ・リーグタイ記録となる初回先頭打者から６連続奪三振と躍動し「最高だったと思います」と心地よい汗をしたたらせた。

先頭打者の西川をフルカウントから落差のあるカーブで空振り三振に仕留めて奪三振ショーを展開。続く平沼を１５５キロの速球、外崎をフォークで空振り三振に取った。

二回にはネビン、渡部聖を連続空振り三振に仕留め、山村にはこの日のＭＡＸ１５７キロを連発し、最後はカーブで見逃し三振に仕留めた。三振量産を「前にはじかれなかっただけ、結果良かった」と笑みを浮かべた。

力投むなしく、１点の援護をもらった八回に、同点打を許し、八回途中で降板。１年ぶりの白星を逃し、チームも痛恨のサヨナラ負けを喫した。だが、７日・日本ハム戦での５回１１奪三振に続く、２３年の新人王の復活投球は、ＣＳを争うチームにとっては、願ってもない好材料だろう。

「どんどん状態を挙げていって、いい形にしていきたい」と右腕は力強く宣言した。

◆パ・リーグで２３年ぶりの初回先頭から６者連続奪三振 オリックス・山下が、初回の先頭・西川から６者連続で三振を奪った。パ・リーグでは西口文也（西武）が、２００２年４月８日のオリックス戦で記録して以来、２３年ぶり。なお、ＮＰＢ記録は、小山正明（阪神）が１９５６年３月２７日の広島戦でマークした７者連続三振。